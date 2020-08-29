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الرئيسية | حوادث | نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس

نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس

نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 10:05

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، تشكك في إجراءات السلطات العمومية لمكافحة وباء كوفيد-19، وتتضمن إهانة للمؤسسات الدستورية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه فيه كان قد نشر العديد من المحتويات الرقمية والتدوينات والصور المركبة، التي تتضمن معطيات زائفة ومشككة في التدابير العمومية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما تنطوي على عبارات القذف والإهانة في مواجهة هيئات منظمة وفي حق المؤسسات الدستورية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي قح السبت 29 غشت 2020 - 10:13
وماذا عن نبيلة منيب التي قالت انها مؤامرة ولم يتم توقيفها؟؟!!!
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2
2 - عبده الببضاوي السبت 29 غشت 2020 - 10:15
حتى يكون عبرة لمن يفكر في مس مرتكزات الدولة ومقدساتها و التشكيك في مجهوداتها لمحاربة الفيروس بغية نشر الفوضى والاحساس باليأس وسط المغاربة .
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-10
3 - N.H السبت 29 غشت 2020 - 10:15
تكميم الأفواه بهذه الإعتقالات يقولون لك شوف و سكت مع العلم بأن جميع المغاربة يعلمون بأن السلطات لا تقوم بواجبها في مكافحة كورونا هذا هو الواقع
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7
4 - AKRAM السبت 29 غشت 2020 - 10:23
هذا البلد أصبح نكتة غير مضحكة ، يجب على المغاربة عدم السكوت على قمع حرية التعبير ، لأن سكوتنا يترجم إلى ضعف و قبول بهته المهانة...لمذا لا تتحرك المؤسسات التي لا تقبل الإنتقاد ضد المحتكرين و ناهبي الثروات ، عدم تحركها لتغيير هذا المنكر يجعلها شريكة في الفساد.
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8
5 - mohmoh السبت 29 غشت 2020 - 10:24
إلا كان مول 62 سنة كايدير هاكا آش خلا المراهق مايقول وكايقولوا المرأة ناقصة عقل ولكن هاد كورونا بينات بلي الذكر هو لي ناقص عقل بهاد التصرفات الخامجة ديالو لي غاتخرج على البلاد والعباد ماشي المرأة هي لي ناقصة عقل.مابغاو إديرو الكمامة مابغاوش التباعد ومن الفوق كايحرضو البشر على العصيان.عتقنا البلاد بكري بي بحال هاد النوع ديال البشر
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-8
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