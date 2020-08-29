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كُتّاب وآراء
نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، تشكك في إجراءات السلطات العمومية لمكافحة وباء كوفيد-19، وتتضمن إهانة للمؤسسات الدستورية.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه فيه كان قد نشر العديد من المحتويات الرقمية والتدوينات والصور المركبة، التي تتضمن معطيات زائفة ومشككة في التدابير العمومية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما تنطوي على عبارات القذف والإهانة في مواجهة هيئات منظمة وفي حق المؤسسات الدستورية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.