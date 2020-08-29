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كُتّاب وآراء
مخدرات وأسلحة نارية تُوقف شخصيْن وسط العيون
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وحيازة السلاح الناري.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع بحي الوحدة بمدينة العيون، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل العربة من العثور على سلاح للصيد و92 خرطوشة نارية، علاوة على أربع خرطوشات مستعملة؛ وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل أحدهما عن حجز 20 حزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 493 كيلوغراما.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وشدد البلاغ على أن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.