24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  2. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  3. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

  4. نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس (2.33)

  5. "البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مخدرات وأسلحة نارية تُوقف شخصيْن وسط العيون

مخدرات وأسلحة نارية تُوقف شخصيْن وسط العيون

مخدرات وأسلحة نارية تُوقف شخصيْن وسط العيون
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 14:25

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وحيازة السلاح الناري.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع بحي الوحدة بمدينة العيون، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل العربة من العثور على سلاح للصيد و92 خرطوشة نارية، علاوة على أربع خرطوشات مستعملة؛ وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل أحدهما عن حجز 20 حزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 493 كيلوغراما.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وشدد البلاغ على أن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.