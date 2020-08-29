حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أسفرت حملات استباقية باشرتها عناصر الشرطة بمدينة سطات، السبت، عن إيقاف 8 أشخاص، للاشتباه في حيازتهم المفرقعات والشهب النارية المختلفة وترويجها بمناسبة عاشوراء، لكونها تسبب خطرا على حياة المواطنين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحملات الأمنية همّت كلا من زنقة القائد علي وزنقة الهرّادي، وزنقة خالد، وزنقة الشهداء، وتمكّنت من خلالها العناصر الأمنية من حجز 1800 وحدة من المفرقعات، من مختلف الأنواع، منها ما يحتوي على مادة الكربون، فضلا عن حجز 500 إطار مطاطي كانت مخبّأة بأمكنة مختلفة بالمدينة لاستغلالها في "الشعّالة" ليلة عاشوراء.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إلى كل واحد منهم في محضر تمهيدي، لكشف جميع الظروف المحيطة بالحصول على المفرقعات وترويجها، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ القرار القانوني في حقهم حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.