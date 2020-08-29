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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة إجرامية تروّج أقراص الهلوسة بطنجة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة أربعة أشخاص، في العشرينات من العمر، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أقراص مخدرة.
وأوضح بلاغ لولاية الأمن ذاتها، توصلت به هسبريس، أن المعنيين جرى توقيفهم بالقرب من مستوقف بأحد الأسواق التجارية بالمدينة، "بناء على معلومات محصلة، تفيد بكونهم ينشطون في ترويج المخدرات من نوع 'إكستازي'".
وحسب البلاغ ذاته فإن عملية تفتيش السيارة التي كان المعنيون على متنها "أسفرت عن حجز ما مجموعه 500 قرص مخدر من نوع 'إكستازي'، وبطائق رمادية تخص سيارات في اسم الغير، فضلا عن حجز مبلغ مالي ومجموعة من الهواتف النقالة".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.