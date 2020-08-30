السرقة واعتراض السبيل يورطان شابين ببنسليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، السبت، من توقيف شابّين يبلغان من العمر 20 و30 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض سبيل المارّة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الجانحين كانا يعترضان سبيل المارة، ويعمدان إلى سرقة هواتفهم النقالة، قبل أن يتم توقيفهما من طرف مصالح الأمن بعد تشخيص هويتيهما، انطلاقا من الأوصاف المدلى بها من قبل الضحايا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما.