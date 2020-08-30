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الرئيسية | حوادث | "تدوينة كاذبة" تجرّ ثلاثينيا إلى المساءلة القضائية

"تدوينة كاذبة" تجرّ ثلاثينيا إلى المساءلة القضائية

"تدوينة كاذبة" تجرّ ثلاثينيا إلى المساءلة القضائية
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 30 غشت 2020 - 07:26

عرضت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان شابا ثلاثينيا على أنظار النيابة العامة المختصةP للاشتباه في نشره محتويات رقمية كاذبة، وبثّ وقائع وهمية عبر "فيسبوك".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه عمد إلى نشر "تدوينة" كاذبة، من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدّعي من خلالها "مقتل شرطي على يد ابنه القاصر بواسطة السلاح الوظيفي بمدينة ابن سليمان"، في حادث وصفه بـ"البشع".

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.

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