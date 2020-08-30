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الرئيسية | حوادث | توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية بشاطئ العرائش‎

توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية بشاطئ العرائش‎

توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية بشاطئ العرائش‎
هسبريس من العرائش
الأحد 30 غشت 2020 - 04:03

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش من ضبط تسعة مرشحين للهجرة غير الشرعية على مستوى شاطئ مدينة العرائش.

وأوضح مصدر أمني أن الإجراءات الأولية للبحث كشفت أن المعنيين "تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخصين بدعوى تهجيرهم بطريقة غير شرعية عبر المسالك البحرية صوب أوروبا".

وواصل المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مضيفا أن المشتبه بهما "تسلما منهم مبالغ مالية حددت في 15 ألف درهم للمرشح الواحد".

وأشار أيضا إلى أن المشتبه بهما أبحرا بالمرشحين للهجرة غير الشرعية "على متن قارب تقليدي مدة يومين، وتم إنزالهم على شاطئ بمدينة العرائش، على أساس بلوغهم الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".

‎وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر للبحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالعرائش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين الرئيسيين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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