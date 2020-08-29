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الرئيسية | حوادث | قتيلة و14 جريحة في انقلاب ناقلة عاملات فلاحيات

قتيلة و14 جريحة في انقلاب ناقلة عاملات فلاحيات

قتيلة و14 جريحة في انقلاب ناقلة عاملات فلاحيات
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 29 غشت 2020 - 20:15

لقيت شابة يبلغ عمرها 20 سنة مصرعها، اليوم السبت، في حادثة انقلاب سيارة بمقطورة تقل 15 عاملة زراعية.

كما خلفت الحادثة، التي وقعت بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت على مستوى منطقة المرس بجماعة ماسة باشتوكة آيت باها، جرح 14 عاملة فلاحية أخرى.

ونقلت ست حالات إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، فيما تم نقل الحالات الأخرى إلى مستشفى المختار السوسي ببيوكرى، ثلاث منها تم توجيهها نحو المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وفيما تم نقل جثة الشابة إلى مستودع الأموات، فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ماسة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - التباعد الاجتماعي السبت 29 غشت 2020 - 20:21
الله يرحم الشابة ويرزق اهلها الصبر
15 فرد على متن ناقلة؟؟؟ اين التباعد الاجتماعي وحقوق العاملات في السلامة الصحية .
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