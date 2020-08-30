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كُتّاب وآراء
تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف موظف الشرطة الذي يعمل بإحدى دوائر الشرطة بمدينة أكادير، على خلفية نتائج البحث القضائي الذي أظهر تورط شخصين في استعمال شهادة للسكنى مزورة لإعداد ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن تظهر الأبحاث المنجزة احتمال تورط موظف الشرطة المشتبه به في تزوير هذه الوثيقة مقابل توصله بمبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
للأسف كنسمعوا رجل أمن يتحرش، يخون الأمانة، يسرق..
نتمنى النهوض والإرتقاء لمستوى غير الذي أصبحنا نعيش.
نسأل الله الأمن والأمان لبلدنا وهذه الأمة.