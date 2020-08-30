تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير

هسبريس من الرباط

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف موظف الشرطة الذي يعمل بإحدى دوائر الشرطة بمدينة أكادير، على خلفية نتائج البحث القضائي الذي أظهر تورط شخصين في استعمال شهادة للسكنى مزورة لإعداد ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن تظهر الأبحاث المنجزة احتمال تورط موظف الشرطة المشتبه به في تزوير هذه الوثيقة مقابل توصله بمبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.