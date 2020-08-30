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الرئيسية | حوادث | تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير

تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير

تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 12:25

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف موظف الشرطة الذي يعمل بإحدى دوائر الشرطة بمدينة أكادير، على خلفية نتائج البحث القضائي الذي أظهر تورط شخصين في استعمال شهادة للسكنى مزورة لإعداد ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن تظهر الأبحاث المنجزة احتمال تورط موظف الشرطة المشتبه به في تزوير هذه الوثيقة مقابل توصله بمبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الثقة في السيد الحموشي الأحد 30 غشت 2020 - 12:35
أمل الشعب المغربي في سعادة السيد الحموشي القائد النزيه أن يطهر الجهاز الأمني المغربي الرائد من هؤلاء الميكروبات و الطفيليات التي تلطخ سمعة أسرة الأمن التي تسهر على أمن المغرب و المغاربة بكل أمانة و مهنية. طرد هذه الميكروبات من الأمن و ترصدهم هو الحل.
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15
2 - اقصى العقوبات الأحد 30 غشت 2020 - 12:43
اذا تبث الفعل الاجرامي للموظف المذكور فوجب على الإدارة العامة للامن الوطني ان تعزله على الفور قبل تقرير القاضي بالسجن, اذا كنا فعلا نريد جهازا امنيا دون فساد و لا مفسدين
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6
3 - HASSAN الأحد 30 غشت 2020 - 12:46
مثل هاته الحالات اصبحت مستشرية بكثرة في بلدنا طالما ليست هناك متابعات قضائية وزجرية كعبرة
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2
4 - زكرياء الأحد 30 غشت 2020 - 12:46
الأصل هو أن مؤسسة الأمن يجب أن تكون قائمة على التقة والنزاهة والضمير المهني، والمرجع تقوى الله.
للأسف كنسمعوا رجل أمن يتحرش، يخون الأمانة، يسرق..
نتمنى النهوض والإرتقاء لمستوى غير الذي أصبحنا نعيش.
نسأل الله الأمن والأمان لبلدنا وهذه الأمة.
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2
5 - حليم الأحد 30 غشت 2020 - 12:52
الناس لي مكايشدوش الرشوة هما لي اصعيب تلقاهم أما أصحاب الرشوة والتزوير هما لي كاينين
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