24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:56
|13:33
|17:06
|20:00
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مليلية تقرر "التعليم الحضوري" وفق شروط وقائية
- دراسة: "جائحة كورونا" تزيد إقبال الألمان على البطاطس المجمدة
- استخدام ترامب لأغنية "هللويا" يغضب القيمين على تركة الموسيقار كوهين
- سماسرة ومستثمرون يشترون أبنية متضررة في "بيروت المدمرة"
- الماء نواحي الصخيرات
- "احتفالات الشعالة" تبثّ الرعب بين الأحياء الشعبية في الدار البيضاء - (127)
- رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب - (106)
- شغب وإصابات في الرباط - (88)
- رئيس الحكومة: الالتزام الدستوري للملك محمد السادس يبدّد الإشاعات - (86)
- المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن على الصعيد الوطني خلال ليلة السبت الأحد، لتطبيق إجراءات منع التجمعات بالشارع العام المرتبطة بطقوس الاحتفال بمناسبة "عاشوراء"، أسفرت عن توقيف 157 شخصا، من بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والرشق بالحجارة ومقاومة عناصر القوة العمومية وإضرام النار في العجلات المطاطية بالشارع العام.
هذه العمليات الأمنية الميدانية نتجت عنها أيضا، وفق المصدر نفسه، إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية بجروح وإصابات جسدية مختلفة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية وتكسير للواقيات الزجاجية بـ8 سيارات تابعة لمصالح الأمن الوطني وسيارتين تابعتين للسلطات المحلية، فضلا عن إحصاء خسائر مادية بمجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة.
كما مكنت العمليات الأمنية الاستباقية من حجز العشرات من الإطارات المطاطية وحوالي ألف وحدة من الشهب والمفرقعات النارية، كانت معدة للاستعمال خلال الاحتفالات بهذه المناسبة، وقالت المديرية إن المشتبه فيهم الراشدين تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون للمراقبة الشرطية، رهن إشارة الأبحاث التي تجريها فرق الشرطة القضائية بإشراف من النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
الدولة البوليسية على الأبواب، المرجو من الجيش التدخل لإنقاذ هذا الشعب...
الأوضاع تنذر بحراك دام و همجي عما قريب لأن ظلم الأمنيين للمواطن المسكين أضحى مفضوحا
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.
عيد ديني يصوم فيه لمسلمين واليهود؛ وهو يوم تعشير ﻷءموال غالباً تعط فيه زكاة المال للفقراء. والباقي كله خرافات رش بالماء وشوعﻻنران، وضرب بالبيض، والمرفقعا
ت؛ يجيب منع أو تاجريم هذه الخرافات وتخلوف.
العقاب ضد المرخصين لجلب المفرقعات.
معاقبة المرخص له بالواردات والمستوردين
لما لم تستعملوا القنابل المسيلة للدموع لتحييد الخطر. ام انها موجودة فقط ضد الاساتذة
لن نرقى. لن نتحضر لن نعي بهاذا السلوك الهمجي الحيواني. مادمنا بهاذا الحال.
السؤال الذي يحيرني أهذا هو امن البلاد أم هو مقطع film Hollywood. شكرا هسبريس.
مع الأسف الشديد لاولياء واباء وامهات هؤلاء الموقوفين ، فالقانون يجب ان يأخذ مجراه، ان الاوان للحد من كل الانفلاتات تحت اي دريعة كانت ، اتساءل وبشدة عن استمرار دخول هاته المواد المتفجرة الى ارض الوطن .