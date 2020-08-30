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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء

الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء

الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 15:40

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن على الصعيد الوطني خلال ليلة السبت الأحد، لتطبيق إجراءات منع التجمعات بالشارع العام المرتبطة بطقوس الاحتفال بمناسبة "عاشوراء"، أسفرت عن توقيف 157 شخصا، من بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والرشق بالحجارة ومقاومة عناصر القوة العمومية وإضرام النار في العجلات المطاطية بالشارع العام.

هذه العمليات الأمنية الميدانية نتجت عنها أيضا، وفق المصدر نفسه، إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية بجروح وإصابات جسدية مختلفة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية وتكسير للواقيات الزجاجية بـ8 سيارات تابعة لمصالح الأمن الوطني وسيارتين تابعتين للسلطات المحلية، فضلا عن إحصاء خسائر مادية بمجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة.

كما مكنت العمليات الأمنية الاستباقية من حجز العشرات من الإطارات المطاطية وحوالي ألف وحدة من الشهب والمفرقعات النارية، كانت معدة للاستعمال خلال الاحتفالات بهذه المناسبة، وقالت المديرية إن المشتبه فيهم الراشدين تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون للمراقبة الشرطية، رهن إشارة الأبحاث التي تجريها فرق الشرطة القضائية بإشراف من النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - رأي الأحد 30 غشت 2020 - 15:50
أقصى العقوبات لهؤلاء المخربين مع الاعمال الشاقة
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24
2 - المتتبع الأحد 30 غشت 2020 - 15:51
اذا ثبت ان هؤلاء الموقوفين هم من ساهم في فوضى شعالة عاشوراء وجب ادانتهم باقصى العقوبات
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17
3 - مغربي للأسف الأحد 30 غشت 2020 - 15:51
اعتقالات عشوائية لترهيب الرأي العام
الدولة البوليسية على الأبواب، المرجو من الجيش التدخل لإنقاذ هذا الشعب...
الأوضاع تنذر بحراك دام و همجي عما قريب لأن ظلم الأمنيين للمواطن المسكين أضحى مفضوحا
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-40
4 - touhali الأحد 30 غشت 2020 - 15:52
punition sans pitié

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.
عيد ديني يصوم فيه لمسلمين واليهود؛ وهو يوم تعشير ﻷءموال غالباً تعط فيه زكاة المال للفقراء. والباقي كله خرافات رش بالماء وشوعﻻنران، وضرب بالبيض، والمرفقعا
ت؛ يجيب منع أو تاجريم هذه الخرافات وتخلوف.
العقاب ضد المرخصين لجلب المفرقعات.
معاقبة المرخص له بالواردات والمستوردين
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3
5 - nabih الأحد 30 غشت 2020 - 15:54
واش نتوما باغغين تقاوموا مشاغبين ومخربين بالعصا.

لما لم تستعملوا القنابل المسيلة للدموع لتحييد الخطر. ام انها موجودة فقط ضد الاساتذة
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6 - aabdou labbdi الأحد 30 غشت 2020 - 15:55
السيبة اشنو كادير. لو كان المراهقين أو القاصرين متربيين في أحضان والديهم لما وقع ما وقع لكن للأسف غير ولد وطلق الزنقة. الطفل لم يجد والدين الذين سيقومون بتربيته ولم يجد المدرسة التي ستعلمه الأدب والأخلاق إنما وجد فقط الشارع تعلم فيه قلة الآداب والكلام الفاحش والمخدرات وحبوب الهلوسة إلخ....السؤال المطروح هل الوالدين ليسوا بعلم بما يفعله أبناءهم أم هم الذين يحرضوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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7 - simo الأحد 30 غشت 2020 - 15:55
أشد العقوبات من أجل العبرة مع تعويض المتضررين
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5
8 - عبظه البيضاوي الأحد 30 غشت 2020 - 15:55
يجب على الجهات الامنية تجريم كل هذه الطقوس البائدة وضرب بيد من حديد كل من يولت له نفسه ترويع الناس وإزعاج راحتهم والاضرار بممتلكاتهم.وأيضا يجب محاربة تجار المفرقعات في درب عمر التي تعرف رواجا كبيرا في واضح النهار.
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9 - مواطن الأحد 30 غشت 2020 - 15:56
وغدا ستأتي أمه لتمسك ميكروفون شوف تيفي وتقول:ولدي مادار والو ولدي قاري ولدي درويش سول عليه الدرب كامل لاكارط أنا مخبياها ليه باش مايتلفهاش دابا تانطلب من سيدنا الله ينصرو أو يشافيه أو من الحموشي آ سي الحموشي يلا كنتي تاتشوفني راه ولدي مايديرش هادشي" تايديروها الصغار أو يوحلو فيها الكبار للأسف
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10 - من المغرب الأحد 30 غشت 2020 - 15:57
التخلف و الجهل، عاشوراء من أجل التعبد و الصيام و لي عندو شي بركة دار عليها العام يخرج الزكاة للفقراء و اليتامى و المحتاجين ماشي شعالة و بسالة خاوية.
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11 - مغربي امريكي الأحد 30 غشت 2020 - 15:57
الشعوب المقهورة..تسوء.اخلاقها...نقطة انتهى
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12 - visiteur الأحد 30 غشت 2020 - 15:57
أنا كمواطن مغربي. بغيت لهاذ البراهش و هاذ الشمكارة الحبس. ليكونوا عبرة لغيرهم الذين يرونهم أبطال.
لن نرقى. لن نتحضر لن نعي بهاذا السلوك الهمجي الحيواني. مادمنا بهاذا الحال.
السؤال الذي يحيرني أهذا هو امن البلاد أم هو مقطع film Hollywood. شكرا هسبريس.
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13 - ملاحظ الأحد 30 غشت 2020 - 15:59
السلام عليكم
مع الأسف الشديد لاولياء واباء وامهات هؤلاء الموقوفين ، فالقانون يجب ان يأخذ مجراه، ان الاوان للحد من كل الانفلاتات تحت اي دريعة كانت ، اتساءل وبشدة عن استمرار دخول هاته المواد المتفجرة الى ارض الوطن .
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14 - احلام الأحد 30 غشت 2020 - 16:01
حاجة وحدة اللي بيت نعرفها... هاد البراهش و المجرمين معامن شادين الضد واش مع بلادهم اللي لازم يحافظو عليها او مولفين غير الدمار و الخراب.... الحاصول و الله العظيم الى بحال هاد النماذج الى سرهم تازمامارت و العمود بالليل و النهار و شوف واش يستاقموا و لا لا
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15 - rachida الأحد 30 غشت 2020 - 16:02
السلام عليكم.أين عرب المغرب الذين كانو يسبون الأمازيغ عندما يحتفلون بي بوجلود في عيد الأضحى وكانوا ينعتون إختفالهم هذا بالوثنية والشرك بالله أليس إحتفالكم أنتم كذلك بهاته التفاهات وثنية أولا كما قلت في أحد تعليقاتي.الجمل ماكايشوفش حدربتوا.كايشوف غير حدربت الجمل لي قداموا وكايتراع سنانوا عليها من كثرة الضحك وهو نفسه أضحوكة
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16 - ابراهيم الريفي الأحد 30 غشت 2020 - 16:02
مايربيو ولادهم ما والو وفاش يشدوهم يبقاو يغوتو وااا ماكاينش العدل واااا ظلمو ولدي مشا غا مظلوم .. اودي ربيو ولادكم واش غير ولد و طلق للزنقة تربي!!
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17 - مواطن الأحد 30 غشت 2020 - 16:04
توقيف 157 رقم بالغ فيه ونحن عرف جيدا طريقة الاعتقالات التعسفية اغلبيتهم مدارو والو غير جاوهوم فطريق وداوهوم .. ثانيا ردة فعل الشباب او المراهقين رد فعل عادي يحدث في اي دولة في العالم سواءا في احتفال و في مباراة كرة قدم او اي شيء تجد انفلاتات ... فلا داعي لتسويق الامر كأنها جريمة نكراء فقط لان المخزن كلا شوية ديال الدق ... هذا الشعب سيقول كلمته في المستقبل القريب رغم كل اساليب الترهيب ... اتكنى من جريدتكم ان تنشر تعليقي حفاظا على مصداقية حرية التعبير
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18 - عبده الأحد 30 غشت 2020 - 16:04
يجب تنزيل أشد العقوبات على هؤلاء المخربين...مع استدعاء أولاياء أمورهم ومعاقبتهم على قلة تربية أبنائهم....كيعرفوا غير ولد وطلاق....
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19 - بن محمد الأحد 30 غشت 2020 - 16:04
سؤال ؟ شكون الى ادخل المفرقعات اش من مفرقعات الصواريخ حسبي الله ونعم الوكيل ارهاب الآمنين ليس من عاداتنا قطعا هادوا الى شفناهم في الفيديوهات رآه اخطر من داعش الله ياخد الحق نتيجة ولد ارخي الى الشوارع اخر ما وصل اليه المجتمع المغربي مصائب البارحة وفي الأخير العويل ضربهوم كورونا مالقاو دواء .....
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20 - Taha Ely الأحد 30 غشت 2020 - 16:05
لا تساهل مع المخربييين إضربوهم بأقصى العقوبات ليكونو عبرة لمن سوت له نفسه العبث بأمن و أمان المملكة
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21 - السعيد الأحد 30 غشت 2020 - 16:06
يجب الضرب بيد من حديد على المروجين لهذه الالعاب نعلم ان السلطات المعنية تقوم بما يلزم ولكن يجب تشديد المراقبة واجراء ابحاث معقولة بخصوص موزعي الشهب الصناعية والمفرقغات التي اضاف وحودها هما ثقيلا على راحة الساكنة التي تعاني من مشاكل نفسية خطيرة بسبب الجائحة وقلة ذات اليد . رجاؤنا الى الوزارة المكلفة تخصيص لجان مستقلة تكون ذات مصداقية لاجل منع وصول المفرقعات الى ايادي القاصرين فما يحدث ان دل على شئء انما يدل على تصريف حقد دفين داخل أنفس هؤلاء الأشخاص وهي دعوة الى الفوضى والاخلال بالامن والنظام العامين خصوصا في وقت جد حساس .
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22 - متابع الأحد 30 غشت 2020 - 16:07
اشد العقوبة للمخربين، شاهدت فيديو في كورنيش الرباط، شيء مخجل، من الذي يستورد المفرقعات؟ سؤال يتكرر كل سنة
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