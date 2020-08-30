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الرئيسية | حوادث | شرطي يشهر السلاح الناري لإنهاء محاولة اغتصاب

شرطي يشهر السلاح الناري لإنهاء محاولة اغتصاب

شرطي يشهر السلاح الناري لإنهاء محاولة اغتصاب
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 17:00

أوقفت عناصر الأمن بتيفلت شخصين، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما، رفقة شريك ثالث، في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بمحاولة الاغتصاب.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت صباح الأحد بإشعار حول تعرض سيدة للاحتجاز المقرون بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف من قبل ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، تربطها معرفة سابقة بأحدهم.

وقد أسفرت عملية أمنية ميدانية عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمنزل بحي الأمل بالمدينة ذاتها، وذلك بعد أن أظهروا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطر أمامها مفتش شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بالشكل الذي مكن من ضبط المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الأحد 30 غشت 2020 - 17:10
وغدا ستأتي أمه لتمسك ميكروفون شوف تيفي وتقول:ولدي مادار والو ولدي قاري ولدي درويش سول عليه الدرب كامل لاكارط أنا مخبياها ليه باش مايتلفهاش دابا تانطلب من سيدنا الله ينصرو أو يشافيه أو من الحموشي آ سي الحموشي يلا كنتي تاتشوفني راه ولدي مايديرش هادشي" ههههههه
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107
2 - حقوقي فقد عقله ! الأحد 30 غشت 2020 - 17:13
تربطها عﻻقة مع احدهم !! اليس هذا قمة السفالة ، كيف لها ان تكون لها عﻻقة باحدهم غير عﻻقات الزواج ! يجب معاقبة الجميع ، كما انهم من اصحاب السوابق ... الصرامة مع المجرمين ﻻحقوق مع اﻻجرام واﻻرهاب..
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36
3 - فرنسا الأحد 30 غشت 2020 - 17:14
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الواحد القهار . هذا أكثر من وباء كورونا !! و لديهم سوابق !! العفو الملكي في رمضان المبارك المقبل !! جراثيم تمشي و الحيوان أحسن منهم بكثير. merci infiniment hespress
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35
4 - him الأحد 30 غشت 2020 - 17:19
المدينة اصاحبي.... لم تذكرها في مقالك. هل هو بتصرف ام ماذا.
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5 - امة الله الأحد 30 غشت 2020 - 17:20
كل الشكر لرجل الامن الذي أشهر سلاحه ونناشد المسؤولين على مدينة تيفلت تكثيف جهودهم ودورياتهم للقضاء على ظاهرة الاعتراض للاشخاص وسلبهم ممتلكاتهم ونعقد الامل الكبير على من التحقوا مأخرا بدائرة الامن خاصة بعد أن وصلت أصداء عن جديتهم وتفانيهم
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6 - حسن الحرش الأحد 30 غشت 2020 - 17:21
هذه الظاهرة كانت ولا زالت منتشرة في وطننا الغالي، ويعلم الله من حالة تعرضت للاغتصاب ولم تبح بهذا الأمر ومثل هؤلاء المجرمين يجب التفكير في قانون رادع يعاقبون به أمام الملئ، إما الجلد مع النفي أو الاخصاء مع النفي او السجن مع النفي ثلاث اختيارات يختار القاضي العقوبة المناسبة ويتم الاعلان عن هذا القانون عندما يتم تشريعه في مختلف وسائل الإعلام،
ولايعدر أحد بجهله للقانون.
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7 - غرباوي مهاجر الأحد 30 غشت 2020 - 17:23
تحية لشرطي البطل وشجاع.......
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8 - مراقب الأحد 30 غشت 2020 - 17:32
مجتمع (الأغلبية) جاهل و اعرابي يستحق القبضة الحديدية لضبط الاوضاع مع اقصى العقوبات
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9 - عبد الرؤوف الأحد 30 غشت 2020 - 17:34
الى رقم 1 مواطن
نعم المواطن (بكسر النون)
شكرا على هدا السكيتش
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10 - غير أنا لي جيت الأحد 30 غشت 2020 - 17:35
إوا غدا عاوتاني قولوا كثروا العاهرات وخاص المخزن إشدهم وماذكروش هاداك لي سبب ليهم فديك الدعارة.الا جينا نشوفو خاص هداك لي كايغتصب هو لي خاصو إتشد ويديروا ليه الخصي مزال لهدوا لي كايسببوا لمعضم الفتيات إخرجوا الدعارة بعد ما كايلقاو جميع الأبواب تسدوا في وجههن خصوصا من طرف الذكر المؤمن المسكين لي كايقول لواه ماغاديش نتزوج بوحدة مغتصبة وخاصني نتزوج بسنان الحليب لي عمر ما قاسها شي رجل.اوا آش بغيتوها دير.كاتغتصب من جهة وكايرفض الذكر إتزوج بمغتصبة من جهة اخرى.بغيتوها تبقى جالسة فدار تموت بالجوع خصوصا إلا كبرو والديها أولا فقداتهم كاع ومالقاتش لي صرف عليها باش تبقاو أنتما على خاطركم والمشكل الكبير بعض الوالدين عوض ليعاونوا بنتهم فهاد المحنة كايصدقوا حتى هما كايكملو عليها وكايرميوها الزنقة بدون شفقة بدعوى أنهم مارضاوش بالفضيحة بدعوى أنها مغتصبة كأنها هي من قامت بالحرم وليس الذكر الذي إعتدى عليها هو الذي قام به
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