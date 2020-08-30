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كُتّاب وآراء
شرطي يشهر السلاح الناري لإنهاء محاولة اغتصاب
أوقفت عناصر الأمن بتيفلت شخصين، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما، رفقة شريك ثالث، في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بمحاولة الاغتصاب.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت صباح الأحد بإشعار حول تعرض سيدة للاحتجاز المقرون بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف من قبل ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، تربطها معرفة سابقة بأحدهم.
وقد أسفرت عملية أمنية ميدانية عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمنزل بحي الأمل بالمدينة ذاتها، وذلك بعد أن أظهروا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطر أمامها مفتش شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بالشكل الذي مكن من ضبط المشتبه فيهما.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ولايعدر أحد بجهله للقانون.
نعم المواطن (بكسر النون)
شكرا على هدا السكيتش