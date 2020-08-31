سقوط من عمارة يصرع مهاجرة إفريقية بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظت مهاجرة إفريقية من جنوب الصحراء، الأحد، أنفاسها الأخيرة داخل غرفة الإنعاش بقسم المستعجلات التابع لمستشفى محمد السادس، الذي نقلت إليه بعد سقوطها من إحدى العمارات السكنية.

وسقطت الهالكة من سطح عمارة سكنية تتكون من خمسة طوابق بتجزئة دار السعادة بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز، لأسباب لا تزال مجهولة.

وأصيبت المهاجرة العشرينية بجروح بليغة، فنقلت على الفور إلى المستشفى في حالة جد حرجة لتلقي العلاج، غير أن ذلك لم ينفع في ضمان استمرار حياتها.

وعقب توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية إلى مكان الحادث لفتح بحث في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات الحادثة.