جثة مجهولة لمتشرد تستنفر مصالح شرطة تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

عثر، مساء الأحد، على جثة متشرد مجهول الهوية بشارع الحسن الثاني وسط مدينة تزنيت.

وإثر إخطارها بالأمر، انتقلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني إلى مسرح الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، سيتم نقل الجثة نحو المستشفى الجهوي بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي قصد معرفة أسباب وملابسات الوفاة.