اصطدام دراجة وشاحنة يخلف قتيلا في "أولاد عامر"

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي عون سلطة مصرعه على الفور، الإثنين، نتيجة تعرّضه لحادثة سير بعد اصطدام بين درّاجة نارية وشاحنة من النوع الكبير، على مستوى الجماعة الترابية أولاد عامر، قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "ك،ز"، المزداد سنة 1972 بالعامرية بقلعة السراغنة، وكان يقطن بدوار أولاد طرّاف أولاد مسبّل، وهو عون سلطة، متزوج وأب لستة أبناء، لقي حتفه بعدما كان على متن دراجة نارية، بالنقطة الكيلومترية 42 على مستوى الطريق الجهوية رقم 205 الرابطة بين البروج وتساوت.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، إلى مكان الحادثة، حيث قاموا بمعاينتها، كل حسب اختصاصه، قبل نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج، سرية عاصمة الشاوية، بحثا تمهيديا في الحادث المميت، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادثة، قبل تحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات.