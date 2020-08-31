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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة لتهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر

تفكيك عصابة لتهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر

تفكيك عصابة لتهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 16:25

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، الاثنين، 12 شخصا، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيهم بشاطئ مدينة أكادير، حيث كشفت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أن خمسة منهم ينشطون في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، بينما تبين أن السبعة الباقين، بمن فيهم القاصران، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز سيارة خفيفة بداخلها سترة للسباحة وطوقين للنجاة، علاوة على 18 حزمة من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 463 كيلوغراما.

وتم وضع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، رهن البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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