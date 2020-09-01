سقوط من الطابق الخامس يصرع بنّاءً في بنسركاو

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي عامل بناء، يبلغ عمره 42 سنة، يتحدر من نواحي اليوسفية، مصرعه في حي الفرح ببنسركاو، غير بعيد عن أكادير، متأثرا بجروح ورضوض بليغة ناجمة عن سقوطه من الطابق الخامس لعمارة سكنية.

ووفق شهود عيان، فقد كان المفارق للحياة يهم بأشغال بناء في عمارة سكنية قبل أن يفقد توازنه ويهوي ساقطا ويلقى حتفه على الفور.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث تمت معاينة جثة الهالك قبل توجيهها إلى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.