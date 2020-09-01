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كُتّاب وآراء
كمين الشرطة يوقع بمروج للمخدرات في مدينة كلميم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن كلميم، الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص مبحوث عنه وطنيا وبحوزته كمية من مخدر الشيرا تناهز 20 كيلوغراما.
وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي ظل يشكل موضوع عشرات برقيات البحث في شأن الاتجار بالمخدرات، إثر كمين محكم نصبته له المصالح الأمنية على مستوى الجماعة القروية تكانت.
وتم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية بقية المتورطين المحتملين في هذه العملية.