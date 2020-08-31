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الرئيسية | حوادث | "مسخوط الوالدين" يعرض أبويه لتهديدات خطيرة

"مسخوط الوالدين" يعرض أبويه لتهديدات خطيرة

"مسخوط الوالدين" يعرض أبويه لتهديدات خطيرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 21:10

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، مدعومة بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، اضطرّت، زوال اليوم الاثنين، لاستعمال أسلحتها الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة غير طبيعية عندما عرض والديه وعناصر الشرطة لتهديدات خطيرة وجدية باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باحتجاز والديه وتعريضهما للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنزلهما الكائن بحي سيدي موسى، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة والقنينات الزجاجية، وهو الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، قبل أن يصيبا المشتبه فيه على مستوى كتفه وأطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية ووضع نفسي غير طبيعي، كما أسفر عن تحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالإشارة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسف الاثنين 31 غشت 2020 - 21:24
الأبناء مشروع فاشل، إلا كبر مسخوط غادي يمرضك في صحتك، الا طلع طبيب ولا أستاذ غادي يشد كريدي ديال السكن والسيارة ومايعقلش عليك
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2 - مواطن إكس الاثنين 31 غشت 2020 - 21:27
رغم هذه الواقعة وما صاحبها من ازعاج للأمن ستجد الأبوين يهرولان إلى مركز الشرطة لمسامحة ذاك الابن العاق. ثم محاولة الارشاء لاسقاط التهم عنه...
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5
3 - Moha الاثنين 31 غشت 2020 - 21:42
المخدرات وما ادراك ما المخدرات. لماذا لا يطبق الاعدام في الموزعين ؟؟
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4 - نعم الاثنين 31 غشت 2020 - 21:49
لو اعطون السلطة في بلدي

لهدمت كل السجون

و شيدت المعامل والطرقات

بأكثاف المجرمين و العصاة

لو أعطون السلطة في بلدي

لشردت المجرمين و العصاة

في كل بقاع الأرض

ليعمروها غابات و نخيل وأعناب و زرع

و حقول و رمان

وما تشتهيه أنفس العالمين.
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