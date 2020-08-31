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كُتّاب وآراء
حريق مهول يلتهم "جوطية عين زليطن" في فاس
دمر حريق مهول، عصر الإثنين، "جوطية" عين زليطن المقامة بشكل عشوائي ضاحية المدينة العتيقة بفاس، دون أن يخلف خسائر في الأرواح.
وأتى هذا الحريق، الذي علا من مكان اندلاعه دخان أسود كثيف، على ما لا يقل عن 80 "براكة" عشوائية خصصها أصحابها لإعادة بيع الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة، أو لمزاولة بعض حرف الصناعة التقليدية، مثل صناعة النحاس والحدادة والنجارة، والصناعات الجلدية.
ووجدت مصالح الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في محاصرة ألسنة النيران الملتهبة، التي تواصلت على مدى نحو 3 ساعات من الزمن، جراء تكدس المواد سريعة الاشتعال داخل "البراريك" المذكورة المقامة من الخشب والقصدير والأغطية البلاستيكية، وارتفاع درجة الحرارة.
ووفق ما أكده لهسبريس عدد من المتضررين من هذا الحريق، الذي يُجهل سبب اندلاعه، فإن "البراريك" المتفحمة كانت تشكل مصدر رزق هذه الفئة الهشة من الحرفيين والباعة، مطالبين السلطة المحلية والجهات المعنية بإعادة تهيئة هذا الفضاء بمواصفات تحفظ كرامتهم.
وسخرت مصالح الوقاية المدنية في تدخلها شاحنتي إطفاء وعددا كبيرا من عناصرها للسيطرة على هذا الحريق، مدعومة بعدد كبير من المتطوعين من أصحاب "البراريك" والساكنة المجاورة.
هذا وفتحت المصالح الأمنية بفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحريق، الذي يعد الثالث من نوعه الذي يشب بهذا الفضاء العشوائي المتاخم للمدينة العتيقة بالحاضرة ذاتها.