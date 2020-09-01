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الرئيسية | حوادث | سقوط في بئر ينهي حياة امرأة ستينية بإقليم برشيد

سقوط في بئر ينهي حياة امرأة ستينية بإقليم برشيد

سقوط في بئر ينهي حياة امرأة ستينية بإقليم برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 00:23

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الإثنين، بإجراء تشريح طبي لجثة امرأة ستينية لتحديد السبب الحقيقي لوفاتها، بعدما عثر عليها في أعماق بئر بدوار أولاد الباشا بالجماعة الترابية قصبة بن مشيش، قيادة أولاد زيان إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة "ز،ش"، المزدادة سنة 1955 بمنطقة حرارة بأسفي، وهي أم لثمانية أبناء، كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية، إلى أن عثر عليها جثة هامدة في بئر بدوار أولاد الباشا نواحي برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل درك الدروة سرية عاصمة أولاد حريز.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال جثة الهالكة ومعاينتها، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وكشف ملابسات الحادث، إن كان يتعلّق بسقوط عرضيّ أو بعملية انتحار.

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