24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب" (5.00)

  2. نتف من سيرة فاروق حمادة العلمية .. "محدث راسخ ومربي ناصح" (5.00)

  3. هل يبطل مجلس المنافسة اتفاق شركات التأمين بشأن حوادث السير؟ (5.00)

  4. إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي (5.00)

  5. "كوفيد-19" يخفض واردات الشركات المغربية من اللعب الصينية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب"

قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب"

قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب"
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 22:35

قال المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء إنه عقد اجتماعا عن طريق آليات التواصل عن بعد، خُصص للتداول في شأن الفيديوهات المفبركة التي ما فتئت تنشرها قناة مجهولة على "يوتيوب" تدعى "بلا حدود"، تتضمن أكاذيب وإهانات جارحة في حق العديد من القضاة بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام، خدمة لأجندات جهات معينة.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه بعد نقاش مستفيض، خلص الاجتماع إلى التأكيد على "تضامنه المطلق مع جميع القضاة الذين يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج من طرف القائمين على تلك القناة، بهدف إرهابهم وثنيهم عن القيام بمهامهم الدستورية في ضمان سيادة القانون".

وسجّل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، في بلاغه الموقع من طرف مصطفي رزقي، رئيس المكتب الجهوي، أن "العشرات من الفيديوهات المنشورة في تلك القناة تشكل أفعالا جرمية معاقبا عليها بعقوبات حبسية، ولا علاقة لها بالعمل الصحافي المهني المسؤول".

ودعا المكتب الجهوي "الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في صيانة سمعة وهيبة واستقلالية القضاء وكرامة القضاة كالتزام دستوري"، معبّرا عن "اعتزامه سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة القائمين على تلك القناة، الذين يعتقدون أن البحث عن البوز عن طريق التشهير بإخفاء الهوية سيحول دون تنزيل القانون في حق أفعالهم الجرمية".

وفي وقت سابق وجه الحقوقي عبد الحميد ابن احساين، شكاية مستعجلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد قنوات "غير قانونية" على "يوتيوب".

واعتبر الحقوقي المشتكي أن هذه القنوات تقوم بنشر أخبار ودعايات كاذبة تتمثل في "تحريض المواطنين على الإرهاب، التحريض على الملكية والتشكيك، إشهار صور ملكية في الشاشة الأمامية ونشر أخبار زائفة من أجل رفع نسب المشاهدة، إشهار صور المدير العام للأمن الوطني، الانفصال وتحريض المواطنين، التشهير والابتزاز والسب والقذف"، وفق تعبير الشكاية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - متسائل الاثنين 31 غشت 2020 - 22:50
لو كانت المتهمة غير باطما... هل كان الحكم سيكون نفسه؟ فقط مجرد سؤال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
117
2 - حرية الاثنين 31 غشت 2020 - 22:54
المشكل هو ان الكذوب والقوالب من اختصاص مخزن ادن لمادا سيتم محاسبة شي واحد ينافس مخزن فالكدوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
156
3 - سليم الصحراوي الاثنين 31 غشت 2020 - 22:56
القناة تنشط من جرسيف ويتستر عليها ضابط أمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
4 - سامي الاثنين 31 غشت 2020 - 22:56
يعني من يحرض على التشويش في دول اخرى ، سياتي من يشوش على المغرب !
المشكل أن مهما تحاكم أو لا تحاكم ، الناس كلها شافت هتهي الفيديوات !
و كثيرا منهم من يصدق كل ما يقرء و يرى!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
5 - مسخيطة الاثنين 31 غشت 2020 - 22:58
علاش اصاحبي مخبي وجهك إظهر وبان عليك الآمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
253
6 - مغربية الاثنين 31 غشت 2020 - 22:59
المرجو تشديد العقوبات على كل من سولت له نفسه النيل من شرفاء هدا الوطن وكدلك الضرب بشدة على أيدي أصحاب روتيني اليومي لقد شوهوا سمعت المرأة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
7 - عربي الاثنين 31 غشت 2020 - 22:59
الله يرحم والديكم ما تقولوناش برك الجزائر
وما تقلوناش المخابرات الجزائرية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-167
8 - تميم الاثنين 31 غشت 2020 - 23:00
ا قصى العقوبات لكل من يمس بحرية الاخرين ويقذف باعراض الناس
من اراد الاغتناء عليه ان يشمر على ساعديه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
9 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 23:00
تحية احترام لجلالة الملك نصره الله رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية. اهانة القضاء تعتبر بمثابة اهانة لكافة الشعب المغربي و رموزه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
183
10 - أنا مسلم الاثنين 31 غشت 2020 - 23:00
المواطن المغربي لا يهتم بما ينشر في الأخبار أو في مواقع التواصل أو الإعلام بصفة عامة بقدر ما يهتم بواقعه اليومي المعاش سواء كان إيجابيا أو سلبيا...الواقع هو الذي يظهر الحقائق كما هي وليس الإعلام...المواطن أصبح واعيا اليوم أكثر من أي وقت مضى..تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
110
11 - حمودة الاثنين 31 غشت 2020 - 23:01
جاك الموت يا تارك الصلاة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
134
12 - Mosi الاثنين 31 غشت 2020 - 23:03
المسؤولين على القتاة لا يقطنون بالمغرب و ليسو مغاربة حتى...
تلك القناة و العشرات من القنوات تقتحم على المغاربة قائمة الفيديوهات المنصوح بها recommended for you و هي كلها من الجارة ( الشقيقة ) الجزائر...
ونحن لن نجزم ان وراءها المخابرات الجزائرية وهي قد تكون تابعة للبوليزاريو....
ولكن ان تجعل يوتيوب يسجل قناتك في القائمة الاولى لفيديوهات العرض على الشاشة recommended for you وعدد المشتركين بقناتك لم يصل لعتبة المليونين يجب ان تدفع اموالا طائلة لإدارة اليوتيوب...والبوليزاريو المتسولين و المرتزقة الذين يعيشون على ظهور الشعوب لا تملك تلك الاموال...و هنا يأتي السؤال المنطقي...
من يمون بالمال و المعدات التقنية تلك القنوات العديدة...
لابد ان تكون جهات لها ميزانيات بترولية محترمة...
وهنا ايضا يظهر جليا جدا من يقف وراءها.
ثم يطلع علينا الناطق باسم الحكومة الجزائرية و يمد السم في العسل للمغرب...
لقد قلتها قبلا...تصريحات المسؤولين الجزائريين الأخيرة در للرماد في العيون و نفاق مفضوح لا ينفع الا الطبقة الحاكمة في الجزائر التي يلزمها طبيب نفسي يشفيها من مرضها المزمن المسمى المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
13 - Rachid الاثنين 31 غشت 2020 - 23:03
أصبحت أشك في كل شيء .لأن المتابعات تكون فقط في حق المعارضين .هل جميع المعارضين لرأي شياطين وكل من يمجد ويقول العام زين ملاك؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
116
14 - مصداقية قضاة المغرب الاثنين 31 غشت 2020 - 23:11
الدي يشك في مصداقية قضاة المغرب, و الدي يدعي انهم ياخذون الرشوة, والدي يقذفهم بانهم غير عادلون, والدي يتوهم ان القرارات والاحكام تملى لهم من الفوق اومن التحت, فيجب ان يبحث له عن اطباء الامراض العقلية وليس النفسية لكي يعالج ويعود للصواب, او ان يبحث عن شيئ يسترزق منه, فقضاتنا وصلوا لهذه المسؤوليات عن دراسة معمقة في القانون والعلوم الانسانية. وهم الدين يحاربون الفساد والفتنة والقتل, فعوض ان نشكرهم ونطلب منهم الصفح والسماح للجهد الدي يقدموه في الجلسات والمكتب والمنزل; نشرع في فتح افواهنا. ا ن القضاة باختلاف شعبهم ورتبهم ومسؤولياتهم لايقومون الا بالواجب مثلهم في ذلك مثل كتاب الظبط والامن والدرك وجل مسؤولي البلاد, ودمتم ياخذام الوطن في القمة والحق رغم نباح الانتهازيين....والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
15 - على سبة الاثنين 31 غشت 2020 - 23:18
حبسو نتوما كاع اليوتوب ؤهنيونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
16 - حلا الاثنين 31 غشت 2020 - 23:26
هناك خونة مغاربة يتم تجنيدهم من طرف دول أجنبية معلومة تحشر أنفها في الشؤون الداخلية للمغرب ولدول عديدة.هناك منعدمي الوطنية والانتماء يمكن شراؤهم بالدولار ومستعدون لأذية بلدهم وبني جلدتهم.تلك قنوات يتم تمويلها خارجيا لتحقيق مآرب خسيسة.وهناك من ينشرون الإشاعات ويختلقون الأخبار الزائفة ويقدمون محتوى كاذب لتحقيق نسبة مشاهدات ورفع اشتراكات بقنواتهم لأنهم بكل بساطة لا يستطيعون فعل أي شيء أو بذل مجهود لتقديم شيء مفيد.وبما أننا شعب يحب الفضائح والشوهة وتتبع أخبار الناس والتبركيك ويعشق التفاهة فلقد وجدوا بيئة يتكاثر فيها خبثهم وأخبارهم المزيفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
102
17 - salm الاثنين 31 غشت 2020 - 23:53
الى المغاربة الأحرار اذا لاحظثم ان عدد الهجمات المتتالية من قبل الحساد للنيل من المغرب سواء من دول الجوار او من غيرها قد بلغت مداها في هذه الآونةالأخيرة . وبعد تفكير عميق توصلت الى قناعة بأن بلدنا مستهدف في استقراره و.لهذا يجب ان نغكر جميعا في تشكيل كوماندو افتراضي يجب على المغاربة الأحرار التصدي لكل محاولة تسعى الى تقويض استقرار وطننا الحبيب سواء من طرف الذباب المنتمي للدول المعادية او مسا مر الميدة من المغاربة الفاشلين والمأجورين في الغالب الذين ينفثون السموم لإثارة النعرات بين المغاربة بهدف خلق الفوضى والقلاقل لضرب هذا الإستقرار الضامن الوحيد لللتقدم نحو الأفضل -هذه النعمة التي يفتقدها الحساد من الدول المعادية .فواجب علينا كي نتر ك للأجيال القادمة وطنا ينعم فيه الجميع بالطمأنينة واالإستقرار فتلاحمنا هو الدرع الواقي ضد ما يحااك في كواليس المتربصين بوحدتنا .و قد جربوا مرارا و بطرق عديدة ضرب هذا التلاحم لاكنهم وفي كل مرة يصتدمون دائما بهذا التضامن ثم يتوارون ليعيدوا الكرة مرة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - أمنية واحدة الاثنين 31 غشت 2020 - 23:55
نتمنى من النيابة العامة و من المجلس الأعلى للحسابات التحقيق التلقائي في جرائم المال العام حتى نحافظ على ثروات بلادنا و نقوي اقتصادنا ولا نصبح عالة على الاقتراض من أي جهة كانت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.