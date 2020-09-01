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الرئيسية | حوادث | 8 قتلى و1804 جرحى في حوادث مرور وسط المدن

8 قتلى و1804 جرحى في حوادث مرور وسط المدن

8 قتلى و1804 جرحى في حوادث مرور وسط المدن
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:45

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 1804 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1335 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و 79 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و 839 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و 240 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و 557 ألفا و 550 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5709 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.

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