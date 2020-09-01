24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
- باب الأحد في حلة جديدة
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- "ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات - (77)
- المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (62)
- أرباب المقاهي والمطاعم يستنجدون بالداخلية ضد "تعسّفات المراقبة" - (50)
- الشائعات تصاحب "الدخول المدرسي" والنقابات تطلب "قرارات واضحة" - (45)
- فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"محام مزيف" يحترف ترويج المخدرات في طنجة
قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، إن مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة تمكنت من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون والاتجار بمواد مخدرة.
وذكر البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن مصالح الأمن الوطني اشتبهت في مركبة مركونة بمرآب للسيارات منذ أكثر من شهرين، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بحضور مالكها، أسفر عن حجز 81.800 أنبوب من لصاق "السيليسيون" المستخدم أيضا في التخدير، علاوة على العثور بمنزله على مبلغ مالي وبذلة للمحاماة و3 أجهزة للاتصال اللاسلكي وفواتير محاسبية مزورة.
وتقرر وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.