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الرئيسية | حوادث | "محام مزيف" يحترف ترويج المخدرات في طنجة

"محام مزيف" يحترف ترويج المخدرات في طنجة

"محام مزيف" يحترف ترويج المخدرات في طنجة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 13:03

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، إن مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة تمكنت من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون والاتجار بمواد مخدرة.

وذكر البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن مصالح الأمن الوطني اشتبهت في مركبة مركونة بمرآب للسيارات منذ أكثر من شهرين، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بحضور مالكها، أسفر عن حجز 81.800 أنبوب من لصاق "السيليسيون" المستخدم أيضا في التخدير، علاوة على العثور بمنزله على مبلغ مالي وبذلة للمحاماة و3 أجهزة للاتصال اللاسلكي وفواتير محاسبية مزورة.

وتقرر وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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