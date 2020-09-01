شاب يجهز على غريمه بأداة حادّة في "جمعة رياح"

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم شاب عشريني على توجيه طعنة قاتلة، ليل الاثنين، إلى غريمه المزداد سنة 2000 بواسطة أداة حادّة، فارق إثرها الحياة بعد نزيف حاد بمكان الحادث على مستوى مركز الجماعة الترابية رياح دائرة الكارة إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر، تجمع بينهم قرابة عائلية، توجّهوا ليلا نحو مركز جمعة رياح لتفقّد دكّان يستغله أحد أفراد عائلتهم، فصادفوا شابّا بالمركز، دخل مع أحدهم في مشادة كلامية لأسباب شكّلت موضوع بحث من قبل درك المركز الترابي بسرية برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الخلاف والمشادة الكلامية تطوّرت حدّتهما، فانتهى الأمر بارتكاب المشتبه فيه جريمة قتل في حق غريمه، بعدما وجّه له طعنة قاتلة على مستوى القفص الصدري بواسطة أداة حادّة تستعمل في تشذيب الأشجار، سقط إثرها جثة هامدة مضرجة وسط بركة دماء.

وانتقلت على الفور عناصر تابعة للمركز الترابي بسرية الدرك ببرشيد، وممثل عن السلطة المحلية بقيادة رياح، إلى مكان الحادث، حيث قاموا بمعاينة جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بسطات، قصد إخضاعها التشريح الطبي اليوم الثلاثاء، لفائدة البحث القضائي المفتوح وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

وموازاة مع ذلك تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي برشيد من توقيف المشتبه في ارتكابه جريمة القتل بواسطة السلاح الأبيض، في وقت وصفته مصادر الجريدة بالقياسي بدوار العوامر بجماعة رياح، فضلا عن توقيف شخصين على مرحلتين، من بينهما قاصر، كانا برفقة المشتبه فيه.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بوضع الأشخاص الثلاثة، ومن بينهم المشتبه في ارتكابه جريمة القتل، تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، قبل عرضهم على ممثل النيابة العامة المختصّة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم.