24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باب الأحد في حلة جديدة (5.00)

  2. اجتماع يتدارس الدخول المدرسي والجامعي بسطات (5.00)

  3. فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)

  4. مدراء يخشون تهديد الدخول المدرسي لصحة التلاميذ (5.00)

  5. تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | عنف ضدّ الوالدين يسقط ثلاثينيا في قبضة الأمنيين

عنف ضدّ الوالدين يسقط ثلاثينيا في قبضة الأمنيين

عنف ضدّ الوالدين يسقط ثلاثينيا في قبضة الأمنيين
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 15:30

أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن طنجة، مساء الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، والاعتداء الجسدي باستعمال السلاح الأبيض في حق موظفي الشرطة.

ووفق بلاغ لاولاية، توصلت به هسبريس، فإن مصالح الأمن توصلت بشكاية حول إقدام المشتبه فيه على تعنيف والديه، انتقلت إثرها من أجل توقيفه بمنزل عائلته بحي "لمرابط" بمدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مشيرا إلى تسببه في إصابة ثلاثة عناصر شرطة بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل أن يتم ضبطه، وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ فيما تم نقل موظفي الشرطة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعيد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 15:38
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً* رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن حتَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُوراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.