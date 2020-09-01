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كُتّاب وآراء
عنف ضدّ الوالدين يسقط ثلاثينيا في قبضة الأمنيين
أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن طنجة، مساء الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، والاعتداء الجسدي باستعمال السلاح الأبيض في حق موظفي الشرطة.
ووفق بلاغ لاولاية، توصلت به هسبريس، فإن مصالح الأمن توصلت بشكاية حول إقدام المشتبه فيه على تعنيف والديه، انتقلت إثرها من أجل توقيفه بمنزل عائلته بحي "لمرابط" بمدينة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مشيرا إلى تسببه في إصابة ثلاثة عناصر شرطة بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل أن يتم ضبطه، وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ فيما تم نقل موظفي الشرطة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً* رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن حتَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُوراً