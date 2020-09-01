24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
- باب الأحد في حلة جديدة
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- "ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات - (80)
- الشائعات تصاحب "الدخول المدرسي" والنقابات تطلب "قرارات واضحة" - (55)
- مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر" - (53)
- قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب" - (50)
- تداول "الكاش" يُفاقم العجز في السيولة النقدية لدى المؤسسات البنكية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صور "قاصر بضمادات" تحرّك الشرطة في سطات
أفادت مصادر هسبريس بأن ولاية أمن سطات استنفرت مصالحها في تفاعلها بسرعة وجدية كبيرتين مع صور تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيها قاصر يحمل ضمادات طبية، مشفوعة بتعليقات تزعم بأن هذا الأخير تعرّض للضرب والجرح وهتك العرض.
وأوضحت المصادر الأمنية أن المعطيات الواردة في تلك المنشورات غير صحيحة، مؤكّدة أنّ ولاية أمن سطات راجعت المعطيات المتوفرة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأكدت نتائج البحث أن الأمر يهمّ قضية تتعلّق بتبادل الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، عالجتها مصالح الشرطة بتاريخ 21 غشت المنصرم.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات سبق أن تلقّت إشعارا حول تعرّض ضحية قاصر لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، تسبّب له في عاهة مستديمة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبيّن أنه بدوره تعرّض لإصابات خلال هذا النزاع.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المشتبه فيه جرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على النيابة العامة بتاريخ 24 غشت 2020.
وأكّدت المصادر نفسها حرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضية، التي يتعلق موضوعها بتبادل الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، ونفت في المقابل الادعاءات التي تشير إلى أن هذه الأفعال الإجرامية كانت مقرونة باعتداء جنسي.