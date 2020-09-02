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كُتّاب وآراء
اعتداء مفضٍ إلى عاهة يورط 5 أشخاص في تزنيت
أحالت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي لتزنيت، الثلاثاء، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية متعلقة بالسكر العلني والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت الماضي، بعدما توصلت مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بتعرض أحد الأشخاص بجماعة بونعمان لاعتداء جسدي خطير تسبب في إصابته بعاهة خطيرة على مستوى عينه اليمنى.
وذكرت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن تحريات ميدانية باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع خلصت إلى أن الضحية كان بمعية أربعة اشخاص آخرين في جلسة خمرية انتهت بشجار عنيف بينه وبين أحد المتورطين الذي عمد إلى الاعتداء عليه بواسطة آلة فلاحية حادة، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بحثا تمهيديا باشرته فرقة من عناصر الدرك الملكي مكن من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم على التوالي بكل من آيت براييم ومير اللفت، كما شملت عملية التوقيف صاحب معمل لتقطير وبيع مسكر ماء الحياة له علاقة بالقضية.
وتم تقديم المتورط الرئيسي في الملف المتحدر من إقليم اليوسفية أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية أكادير من أجل تهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، فيما تابعت النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت بقية المتورطين بتهم عدم إشعار السلطات بوقوع جناية والسكر العلني البين وإهانة الضابطة القضائية وصنع وتقطير مسكر ماء الحياة والاتجار فيه والارشاء.