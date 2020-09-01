البرلماني عبد الإله حفظي يتعرض لحادث مروري

هسبريس من الرباط

تعرّض عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، لحادث مُروري بمدينة الدار البيضاء، خضع إثره للاستشفاء أمس الإثنين.

وأُصيب حفظي بكسر على مستوى الساق إثر هذا الحادث الذي تسبّبت فيه سيارة تسير بسُرعة كبيرة، بينما كان المستشار يسير في الممر الخاص بالراجلين.

وخضع البرلماني المصاب لعملية جراحية لمعالجة هذا الكسر؛ مكنت من استقرار حالته الصحية.