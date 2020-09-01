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الرئيسية | حوادث | البرلماني عبد الإله حفظي يتعرض لحادث مروري

البرلماني عبد الإله حفظي يتعرض لحادث مروري

البرلماني عبد الإله حفظي يتعرض لحادث مروري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:05

تعرّض عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، لحادث مُروري بمدينة الدار البيضاء، خضع إثره للاستشفاء أمس الإثنين.

وأُصيب حفظي بكسر على مستوى الساق إثر هذا الحادث الذي تسبّبت فيه سيارة تسير بسُرعة كبيرة، بينما كان المستشار يسير في الممر الخاص بالراجلين.

وخضع البرلماني المصاب لعملية جراحية لمعالجة هذا الكسر؛ مكنت من استقرار حالته الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو عبد الله الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:17
الله يحفظ المسلمين من كل شر ولابأس طهور إن شاء الله
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