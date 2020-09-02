الأمن يوقف محسوبين على جمهور "الجيش الملكي"

هسبريس من الرباط

مكنت تدخلات العناصر الأمنية التابعة لكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بمدينة سلا، الثلاثاء، من توقيف 14 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وفي تفاصيل القضية، أوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "عناصر الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه فيهم على خلفية تجمهر مجموعة من المحسوبين على إلترات مشجعي ناد رياضي ببعض الأحياء السكنية بمدينتي الرباط وسلا في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس النادي"، في إشارة إلى فريق الجيش الملكي، وذلك قبل أن يتطور هذا التجمهر إلى تراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، ممثلة في خمس سيارات خاصة كانت مستوقفة بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

التدخل الفوري لدوريات الشرطة، يقول البلاغ، "مكن من ضبط المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع فتح بحث قضائي شمل الاستماع للضحايا الذين تعرضت ممتلكاتهم لخسائر مادية".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصرين تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.