توقيف متورطيْن في تهريب طائر الحسون بالجبهة

هسبريس من تطوان

ألقت السلطات المحلية بقيادة الجبهة القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في حيازة ومحاولة تهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون" إلى الجزائر؛ بينما تمكن آخرون من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوفين، اللذين ينحدران من القصر الصغير، كانا على متن سيارة خفيفة؛ وذلك بدوار خليلة بجماعة أمتار بإقليم شفشاون، وحاولا إخفاء حوالي 35 طيرا داخل أقفاص صغيرة غير صحية، وفي ظروف مزرية تشكل تهديدا لحياتها.

وتأتي هذه العملية التي قامت بها السلطة المحلية بقيادة الجبهة، ممثلة في قائد القيادة بتنسيق مع مصالح المياه والغابات، في إطار المجهودات الرامية إلى حماية هذه الفصيلة من الطيور الممنوع صيدها أو تهجيرها خارج المغرب، أو تحنيطها للزينة، بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.

وتم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار البحث عن شركاء محتملين وتوقيف باقي أفراد العصابة؛ فيما تم إيداع السيارة المحجز البلدي.