24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة‬ (5.00)

  3. مسؤول تربوي يستعرض ملامح الدخول المدرسي (5.00)

  4. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية (5.00)

  5. 30% من الألمان يعتقدون أن الحكومة تضخّم كورونا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | توقيف متورطيْن في تهريب طائر الحسون بالجبهة

توقيف متورطيْن في تهريب طائر الحسون بالجبهة

توقيف متورطيْن في تهريب طائر الحسون بالجبهة
هسبريس من تطوان
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:29

ألقت السلطات المحلية بقيادة الجبهة القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في حيازة ومحاولة تهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون" إلى الجزائر؛ بينما تمكن آخرون من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوفين، اللذين ينحدران من القصر الصغير، كانا على متن سيارة خفيفة؛ وذلك بدوار خليلة بجماعة أمتار بإقليم شفشاون، وحاولا إخفاء حوالي 35 طيرا داخل أقفاص صغيرة غير صحية، وفي ظروف مزرية تشكل تهديدا لحياتها.

وتأتي هذه العملية التي قامت بها السلطة المحلية بقيادة الجبهة، ممثلة في قائد القيادة بتنسيق مع مصالح المياه والغابات، في إطار المجهودات الرامية إلى حماية هذه الفصيلة من الطيور الممنوع صيدها أو تهجيرها خارج المغرب، أو تحنيطها للزينة، بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.

وتم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار البحث عن شركاء محتملين وتوقيف باقي أفراد العصابة؛ فيما تم إيداع السيارة المحجز البلدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.