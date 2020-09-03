سقوط من فوق "سيارة" يصرع سيدة ضواحي تنغير

هسبريس من ورزازات

لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 سنة مصرعها إثر سقوطها من فوق سيارة من نوع "بيكوب"، الأربعاء، بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، التابعة إداريا لإقليم تنغير؛ فيما أصيبت مرافقة لها بجروح طفيفة.

ووفق مصادر هسبريس فإن سائق السيارة الذي يمتهن بيع الخضر، وينحدر من مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية، قام بنقل السيدتين وشخصين آخرين وجدهما في الطريق، قبل أن تسقط السيدة المسنة من أعلى السيارة، فأصيبت بجروح خطيرة، تسببت في وفاتها بعد وصولها المستشفى الإقليمي بتنغير.

وذكرت المصادر نفسها أن سائق السيارة اكتشف في طريقه عدم وجود الضحية ومرافقتها، لكنه ظن أنهما لم تركبا معه من الأول، إلى أن توصل بخبر وفاة السيدة، وبأن البحث جار عنه من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير.

وحسب المعطيات نفسها فإن المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بمؤازرة المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت، قام بمراقبة مجموعة من الكاميرات الموجودة بالمحلات التجارية على طول الطريق الذي سلكه سائق السيارة، فتم في ظرف وجيز التعرف على نوع السيارة ولونها.

وأضافت مصادر الجريدة أن الصور التي تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة في المحلات التجارية بجماعة تغزوت تم توزيعها على بعض السدود القضائية للدرك الملكي بأقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة، فتم التعرف على السيارة من قبل عناصر الدرك الملكي بمدينة تنجداد.

وبعد توقيف المعني بالأمر الذي تم التعرف عليه من قبل السيدة المصابة وشخصين آخرين، تم وضعه في الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، من أجل تقديمه أمامها من أجل المنسوب إليه.