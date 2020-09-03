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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب في حادثة سير بمدخل بومالن دادس

مصرع شاب في حادثة سير بمدخل بومالن دادس

مصرع شاب في حادثة سير بمدخل بومالن دادس
هسبريس من ورزازات
الخميس 03 شتنبر 2020 - 00:36

توفي شاب يبلغ من العمر 24 سنة في انقلاب سيارة خفيفة، مساء الأربعاء، بمدخل مدينة بومالن دادس التابعة إداريا لإقليم تنغير، فيما أصيب مرافقه بجروح طفيفة.

مصادر مطلعة وصفت الحادثة بالمروعة، مشيرة إلى أن السيارة كانت قادمة من جهة قلعة مكونة نحو مدينة بومالن دادس على مستوى الطريق المدارية، قبل أن تنحرف عن مسارها وتنقلب مرات عدة، ما تسبب في إصابة الضحية بجروح خطيرة، توفي على إثرها بعد وصوله إلى المستشفى.

وإثر إخطارها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما عملت عناصر الوقاية المدنية ببومالن دادس على إخراج الضحية ومرافقه من السيارة ونقلهما إلى المستشفى حيث توفي السائق.

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