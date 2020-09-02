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الرئيسية | حوادث | شرطة الجديدة تفكك شبكة لسرقة الدراجات النارية

شرطة الجديدة تفكك شبكة لسرقة الدراجات النارية

شرطة الجديدة تفكك شبكة لسرقة الدراجات النارية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:30

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة، صباح الأربعاء، سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية.

وأشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات بالكسر وباستعمال مفاتيح مزورة، استهدفت مجموعة من الدراجات النارية بمدينتي الجديدة وأزمور، قبل أن يقود تنسيق ميداني بين مصالح الشرطة بهذه المدن إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف أربعة من بينهم يوم الاثنين المنصرم على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة ابن جرير.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا يتكلفون بنقل وإخفاء وتصريف المسروقات، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بدورهم بمدينة سطات.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و36 سنة، وثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح الأربعاء.

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