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الرئيسية | حوادث | شرطة أسفي توقف عناصر شبكة للمتاجرة بالبشر‎

شرطة أسفي توقف عناصر شبكة للمتاجرة بالبشر‎

شرطة أسفي توقف عناصر شبكة للمتاجرة بالبشر‎
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:20

أنهت الشرطة القضائية بمدينة أسفي تحقيقاتها مع ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، فأحالتهم على النيابة العامة من أجل الاستماع إليهم وتكييف التهم.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة، وجرى توقيفهم متلبسين بتنظيم عملية تهجير ستة أشخاص بطريقة غير مشروعة انطلاقا من الميناء البحري لمدينة آسفي.

وبينت التحقيقات أن الموقوفين كانوا يتسلمون من المرشحين للهجرة مبالغ مالية تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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