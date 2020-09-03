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كُتّاب وآراء
أمن طنجة يواصل البحث في ملف "عصابة السيلسيون"
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من حجز 24.600 وحدة من مادة اللصاق المستعمل في التخدير (السيليسيون)، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث في قضية مفتوحة يتم التحقيق فيها مع شخصين تم توقيفهما وحجز 81.800 وحدة من المادة نفسها.
وأفضت عمليات التفتيش المنجزة بشقتين ومرآب بمنطقتي "مسنانة" و"مغوغة" بمدينة طنجة عن حجز هذه الشحنات الإضافية من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن حجز أصفاد مهربة من الخارج ومجموعة من الملابس الخاصة بشركات الحراسة الخاصة وسيارة نفعية خفيفة.
وتعود تفاصيل القضية ليوم الاثنين المنصرم، إذ مكن تفتيش مركبة كانت مستوقفة بطريق تطوان من حجز 81.800 أنبوب من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، قبل أن يتم توقيف مالك السيارة وابنه للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج هذه الممنوعات.
وتتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.