الأمن يكذب إشاعة "عصابات ألواح ترقيم السيارات"

هسبريس من الرباط

في إطار سعيها إلى محاربة الأخبار الزائفة، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما يروج حول لجوء عصابات إجرامية إلى الاستيلاء على لوحات ترقيم السيارات واستعمالها في استدراج مالكيها وتعريضهم للسرقة بالعنف.

وأكدت مصالح الأمن أن هذا المنشور الزائف، المروج على تطبيقات التراسل الفوري، منقول عن مقالات تداولتها الأسبوع المنصرم منابر إعلامية بدول إفريقيا جنوب الصحراء.