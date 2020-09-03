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الرئيسية | حوادث | أيادي المشعوذين تُمْعِنُ في تعذيب القطط .. هلاك وإنقاذ بأعجوبة

أيادي المشعوذين تُمْعِنُ في تعذيب القطط .. هلاك وإنقاذ بأعجوبة

أيادي المشعوذين تُمْعِنُ في تعذيب القطط .. هلاك وإنقاذ بأعجوبة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:00

يواصل المشعوذون والمشعوذات في المغرب جرائمهم ضد بعض الحيوانات الأليفة، وخاصة القطط، إذ لا تكاد تمر مناسبة عاشوراء دون العثور على قطط خِيطت أفواهها، بعد حشوها بالطلاسم وغيرها من الأدوات التي يستعملها المشعوذون في أعمالهم.

في مدينة سطات، ذهبت قطتان ضحيتين لأعمال المشعوذين خلال ذكرى عاشوراء الأخيرة، إحداهما تم إنقاذها من موت محقق، والثانية لقيت حتفها، بسبب المواد السامة التي لُقّمت لها قبل خياطة فمها، واضطرّت إلى بلعها.

بدأت قصة القطتين بعد نشر شابة من مدينة سطات "تدوينة" على "فيسبوك" تخبر فيها بوجود قطتين في وضعية سيئة في زقاق بالمدينة، حيث خيط فمَاهُما بالكامل، وتنصح فيها أصدقاءها بالانتباه إلى قططهم، لأن هناك من يستغل هذه الحيوانات الأليفة في القيام بأعمال السحر والشعوذة.

يقول ياسين هروشي، رئيس جمعية "مشيشات"، إنه بعد اطلاعه على "التدوينة" تواصل مع صاحبتها من أجل نقل القطتين إلى طبيب بيطري لإسعافهما، وهو ما تمّ، إذ تم الإمساك بالقطة الصغيرة فيما فرّت الثانية، ولاحقا تم نقلها إلى مدينة الدار البيضاء، لكنها لم تصمد أمام خطورة المواد التي مُلئ بها فمها وبلعتها.

ولحسن حظ القطة الأم التي تم الإمساك بها في ما بعد أنها لم تبتلع الأشياء التي تم حشو فمها بها، إذ تمكن متطوعون من فك رباط فمها واستخراج تلك المواد، ما وفر لها فرصة جديدة للاستمرار في الحياة، وتلافي مصير ابنتها التي نفقت رغم محاولة علاجها.

ابتسام، الشابة التي عثرت على القطتين في حي ميمونة بمدينة سطات، قالت إنها حملتهما إلى بيتها، وفي اليوم الموالي نقلتهما إلى عيادة الطبيب البيطري، حيث لُقحت القطة الأم واستُخرج ما في فمها بعد فك الخيوط التي خيط بها، ونُقلت ابنتها إلى الدار البيضاء.

وأوضحت ابتسام، في حديث لهسبريس، أن القطة الصغيرة سهُل إمساكها، "حيتْ كانت عيانة بزاف وكانت واقفة غير فبلاصتها مكتحرّكش"، وفق تعبيرها، أما أمها فهربت، قبل أن تتمكن من الإمساك بها، مشيرة إلى أن القطة الناجية في حالة مستقرة، لكنها تعيش في رعب جراء ما مُورس عليها من طرف المشعوذين، وأصبحت تخشى الناس.

الدكتور محمد أموراق، الطبيب البيطري الذي تولى إسعاف القطة المتوفاة، بمساعدة طبيبة بيطرية أخرى في الدار البيضاء، قال إنه عثر داخل بطن القطة الصغيرة بعد تشريحها على أوراق محاطة بشريط لاصق، مرجّحا أن يكون ما عثر عليه سامّا، وأدى مفعوله بعد أن نفذ إلى معدة وأمعاء القطة إلى نفوقها.

وجوابا عن سؤال حول الطريقة التي لُقمت بها تلك الأشياء للقطة، أوضح أموراق في تصريح لهسبريس أن الاحتمال الراجح هو أن المشعوذين الذين استغلوها أعطوها مادّة مخدّرة حتى يتسنى لهم خياطة فمها، وقبل ذلك قاموا بحشو فمها بتلك الطلاسم السامة.

وتابع المتحدث ذاته بأن القطة بعد استفاقتها من التخدير لم تجد بدّا من التخلص مما هو موجود في فمها، سوى ببلعه، حيث اتضح أنه كان في المراحل الأخيرة من المعالجة داخل جهازها الهضمي قبل أن يتم التخلص منه، لكنها لم تتمكن من طرْحه، ما أفضى إلى وفاتها بعد الشروع في علاجها.

وسبق أن حدثت واقعة مماثلة في مدينة سلا قبل بضع سنوات، بعد العثور على قط خيط فمه وفُقئت عينه في حي وادي الذهب، فرّ من بيت مشعوذة، ما دفع بعدد من شبان الحي إلى التهجم على المشعوذة التي استأثرت فعلتها باهتمام الرأي العام الوطني.

ونبّه ياسين هروشي إلى أن القطط التي يستغلها المشعوذون ويتم العثور عليها لا تمثل سوى نسبة قليلة، لأن عددا كبيرا من القطط يتم استغلالها دون أن يظهر لها أثر، داعيا إلى توفير الحماية لها، عبر تشديد العقوبات ضد مستغليها.

بدورها قالت ابتسام إن حي ميمونة الذي عُثر فيه على القطتين، وحي "ضالاس" بسطات، معروفان باحتضان بيوت تمارس فيها الشعوذة، مضيفة: "المشّة اللي بقات حية جبتها عندي للدار.. ما قدرتش نخليها فحي ميمونة، حيت المشعوذين غادين يرجعو يكملو عليها، حيت الغرض ديالهم هو تموت باش يمارسو الإجرام ديالهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Youssef الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا يفلح الساحر حيث أتى، الغريب ما دنب هده الحيوانات الأليفة.
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13
2 - بدوي قح الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:08
الكثير من المغاربة مؤمنون أن الله وحده القادر على الفعل، وأن لا شيء يصيبهم إلا ما كتب الله لهم
ولكن..
في عقولهم ما زالت تعشش فكرة (السحر)، ولا يمكن لمغربي أن يتعاملمع السحر على أنه غير مؤثّر، وهادشي علاش كلهم خايفين من السحور في عيشورة وفي غيرها، ويصدّقون تماما أن الزواج بالسحر، والطلاق بالسحر، والخصومة سببها السحر...
ونحن نحتاج تصحيحا عميقا، وليس قشور الفكر التي لم يستطع الخطاب العلمي ولا الخطاب الدييني اقتلاعها
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9
3 - Mann الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:10
في القرن 21 لازال كثير من المغاربة يأمن بالخرافات رغم أنها لم تنفعه ابدا ! اغلبية المغاربة اذا ناقشتهم يخرجون أعينهم فيك قائلين إن السحر حق ! فيما ان السحر حق اتركوا الناس يستعملونه مما يشاؤون بالقطط او مخ الضبع او ...
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-4
4 - رأي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:10
يجب معاقبة هؤلاء المشعودين بأقصى العقوبات، يلحقون الأذى بالحيوان و الإنسان
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12
5 - ع-ع الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:12
حسبنا الله ونعم الوكيل. اتقوا الله في خلق الله .اليس في قلوبكم ذرة من الايمان.الهذه الدرجة قست القلوب. قال الله عز وجل : "لايفلح الساحر حيث أتى"
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12
6 - miloud Madrid الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر ومشعود
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7
7 - الكوشي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:15
حان الوقت لإصدار قرار يجرم كل أنواع الشعودة والمشعوذين ومعاقبة قاصديهم.
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12
8 - الحليم الحيران 2 الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:16
لاحول ولاقوة الا بالله.اش هاد الجهل والشعوذة؟امتى نساليو من هادشي؟؟
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3
9 - مراد الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:17
لا أعرف مادا سوف يقولون لربهم يوم القيامة ان الله يمهل ولا يهمل
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8
10 - لايفلح الساحر الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:18
حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماذا ستقولون للخالق
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5
11 - اسماعيل العلوي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:19
لا استطيع ان اتخيل ان هناك بشرا يمكنه القيام بهذا العمل الشنيع ضد كائنات وديعة كالقطط
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9
12 - خالد الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:21
هدشي غريب و عجيب داكشي الي تيوقع للقط تيوقع لداك السيد المسحور تيبقا بالجوع و العطش ايلا حيدو للقط دكشي تيتحيد و سيد تيعيش ايلا القط مات حتى المسحور تيموت
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-1
13 - Younes Yoo الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:22
سيطرح الكثير منكم السؤال التالي: لماذا لا تحارب السلطات هؤلاء المشعوذين و تلقي القبض عليهم و تزج بهم في السجون ؟؟ الحواب سهل جدا ! الزبناء لا يحاربون من يصنع لهم الحروز و الحجابات بكل بساطة! ليس فقط الطبقات الفقيرة أو الأمية اللتي تلجأ للسحرة و المشعوذين بل حتى كبار القوم و أهل الحل و العقد من أصحاب الدكتورات و المناصب الكبرى. المستوى التعليمي الكبير. إذن لن يتم القبض على المشعوذين بكل بساطة.
نفس الحكم ينطبق على ما يقع من أمور شركية و شيطانية في الأضرحة و بعض الزوايا في ربوع المغرب، الأمر متعمد !
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14 - وعدودي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:23
للأسف التخلف لصيق بفئات عريضة بالمجتمع. وللأسف الإعلام العمومي لا يسعى إلى تنوير المواطنين وإخراجهم من الظلمات. المدرسة لا تهتم بالتوعية والتفتح مما يزيد من استمرار خرافات بائدة. أحيانا يخيل إلي أن هذه الوضعية يراد لها أن تستمر.
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15 - Hamza Ratbi الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:23
للكلاب هي أرفق بالقطط من بعض الآدميين.. بحال هادو را من عندي خاصهوم الإعدام صراحة !! كل الشكر و التقدير للأخت ابتسام عمل خيري لن يجزيك عنه إلا الله سبحانه و تعالى
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16 - bizarre الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:23
c'est normal dans un pays où l'ignorance bat son plein.meme les chats et les chiens sont victimes de ces charlatans analphabètes.quelle misère!!!!!!
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17 - Lila الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:25
الله ياخذ فيهم الحق هاد المشعوذين مكانهم الطبيعي هو السجن مع الاشغال الشاقة. أتمنى أن نتخلص من هؤلاء لأنهم هم الوباء الحقيقي. كنتمنى اللي حداهم شي مشعوذ يبلغو بيه ويجريو عليه من الحي شحال من واحد سمموه وغصبوه فشبابو الله يعطيهم مصيبة هوما واللي كيمشي عندهم.
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18 - مواطن مغربي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:27
اقسم بالله العظيم افكر و افكر و افكر كيف يجرؤون على فعل هذا الفعل الخبيث نعلة الله عليهم إلى يوم يبعثون. حيوان بريئ انظرو إلى ماذا يفعلون به
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19 - حيناء الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:27
انا ما فهمت والو واش الناس لهاد الدرجات يحبون الحيوانات اللاليفة جحافل من الكلاب الضالة والقطط وأحيانا الحمير والبغال تتجول بكل حرية في ربوع الوطن ولا اخد يحرك ساكنا وهنا يوجد تناقض فالميزانية اللتي تصرفها الجماعات والبلديات لشراء لقاح وامصال داء السعر rage تفوت بكتير مزانية ابادة او تعقيم او تلقيح هده الحيوانات الضالة حشوما في السبعينات كانت عملية الابادة منظمة وعوض نزيدو القدام وجعنا الى فترة ماقبل الاستعمار الفرنسي يجب على الدولة التدخل لإيجاد حل لهده المشكلة المشكل التاني هو انا المواد والحيوانات اللتي تستعمل في الشعودة والسحر تتواجد في كل الأسواق دون مراقب ويتم تداولها كما لو انها اشياء عاديةً: حرباوات قنافد تعالب. جلود افاعي. رزنيخ رصاص احيانا حتى الرءبق ...... فعوض قطع المشكل من اصله نتظر العواقب لحل المشكل
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20 - اين الانسانية الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:29
عندما اسمع مثل هذه الأخبار لا استغرب ان الله ابتلانا بكورونا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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21 - Adam الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:29
الدولة لاتريد ان تحارب المشعوذون الذين يرتكبون اكبر جراءم في حق الحيوانات ولأطفال والنساء والكل يعلم بان بعض المشعوذين عندهم رخص من الدولة لكي يفعلوا مايشوون بلا حساب ولا عقاب
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22 - خالد F الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:30
في بلاد النصارى أمر على إمرأة كل صباح باكر في نفس التوقيت وعلى مدار السنة بإستثناء العطل ونهاية الأسبوع حيث تقوم بإطعام عدد كبير من القطط بشكل تطوعي، أما في بلاد المسلمين طبعا يوجد نفس الأمر خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذي كبد رطبة أجر وأنه أخبرنا أن إمرأة دخلت النار لأنها حبست قطة حتى ماتت، لكن خياطة فم القطط تعد جريمة بشعة تستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين.
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23 - شاكر الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:30
تشديد العقوبات على المشعوذين هو الرادع . ﻻن المغرب وبلد العربي الوحيد الذي يتساهل مع المشعوذين . ياحصرتاه على العباد .
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24 - Abdel الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:31
cette pratique de ces vaudous, sorciers ,charlatans ou magiciens est inadmissible et condamnable , un acte est le fruit de l'inculte et l'ignorance, ces gens qui torturent ces animaux devraient être punis
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25 - ربي ياخد فيهوم الحق الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:32
لا حول و لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن ينتقم من كل مشعوذ يؤدي إنسانا أو حيوانا. أما حان لمغربنا أن ينقى من الكهنة و المشعوذين؟ أما حان لكل بيت و حومة ببلدنا الحبيب أن يكون فيه عاقلون يرفضون المشعوذين؟ أما حان للسلطة ءن تضرب بأيد من حديد على كل مشعوذ و مشعوذة و تقطع دابرهم؟ أما حان الوقت أن يرفض كل مغربي و مغربية أعمال السحر و التكهن و الجهل؟
آش هاد المرض و الكلاخ و اللائنسانية؟ هادو ميستاهلوش يتطلق عليهوم لقب إنسان، هادو وحوش فصفة بشر. العالم كلو فاين ما مشيتي و شوفو غير وسائل التواصل الإجتماعي و قلبو فالنت كلشي كيحماق على القطوط و كيفششهوم و فكل البلدان الناس كتتربى على اللطف بالحيوان، و هاد الوحوش كيعدبو حيوانات بريئة و هي حية، لا قلب لا رحمة و لا شفقة! الله ياخد فيهوم الحق و يشوفو العذاب فالدنيا قبل لآخرة.
البلد الوحيد اللي باقي فيه هاد المصايب ديال السحر بهاد الشكل هو بلادنا، واش مكاينش اللي يحدهوم؟ و الأطباء الباحثين لمغاربة لابد خصهوم يبحثو فالمواد السامة اللي كيستعملو هاد المشعوذين و طرق لتخلص الأجسام منها لأن الآلاف من لمغاربة كياكلو سموم التوكال سنويا و كيمرضو أو كيموتو.
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26 - aziz الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:33
اللهم انزل غضبك على السحرة و المشعودين أمين يارب العالمين
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27 - anonymous الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:33
c'est inacceptable qu'en 2020 des croyances comme celles-ci soient encore tolérées surtout dans un pays musulman où cela devrait être fermement puni! Les efforts pour combattre la sorcellerie ne sont pas suffisants et la maltraitance envers les animaux encore moins; ils sont traités comme des objets dans tous les domaine et ça devrait changer au plus vite, l'État ne puni pas les monstres qui font du mal à ces pauvres bêtes et la plupart des marocains ne sont pas sensibilisés à la cause animale qui est tout aussi importante que n'importe quelle autre causd car chaque humain devrait être respecté comme Dieu l'a ordonné.
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28 - مهاجر في فرنسا الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:34
حسبي الله ونعم الوكيل لا يفلح الساحر من حيث أتى
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29 - مسلم الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:36
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مشرك وضالم ومجرم وساحر.
الناس تبحث كل يوم عن الحسنات والزاد وارضاء الله قبل الرحيل وفاسقون مجرمون كفرة يبحثون عن المال و ايداء الناس بكل الطرق.
اللهم لا تواخدنا وتعدبنا بما فعل السفهاء منا اللهم
تبتنا على طريقك الحق واخرجنا من هده الدنيا وانت راضي عنا يار رب العالمين.
والصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى ال بيته وصحبه اجمعين.
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30 - المذغري الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:41
لقد اخبرنا رسول للله صلى الله عليه وسلم ان ءامراة دخلت النار بسبب حبسها لقط لاهي اطعمتها ولا هي تركتها تبحث عن قوتها ،فما بالك بهاته التصرفات التي تفوق الحيوانية مع احترامي الشديد للحيوانات لاءن هناك حيوانات ارقى من بعض ما يسمى بالبشر.
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31 - لمي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:43
الله ياخذ فيهم الحق.كيف وتعطيهم نفسهم ليدبروا هذ الذي و يعذبون مخلوقات كتحس و كتابك حتى هي
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