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الرئيسية | حوادث | تحقيق قضائي في انتحار فتاة شنقا نواحي اشتوكة

تحقيق قضائي في انتحار فتاة شنقا نواحي اشتوكة

تحقيق قضائي في انتحار فتاة شنقا نواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 03 شتنبر 2020 - 23:05

اهتزت الجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، الخميس، على وقع انتحار فتاة في عقدها الثالث شنقا بواسطة حبل في منزل أسرتها بدوار "إمزيلن"، وذلك في ظروف غامضة.

وعثرت أسرة المفارقة للحياة، وهي عازبة يبلغ عمرها 35 سنة، على جثتها معلقة بحبل بإحدى غرق المنزل، وتم إخبار السلطات المحلية بقيادة الصفا التي استدعت الدرك الملكي بالمركز الترابي بيوكرى.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة بحثا في ظروف وملابسات وفاة الضحية، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، فيما نقلت جثها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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