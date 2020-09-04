حجز مخدرات وأسلحة بيضاء قرب اشتوكة آيت باها

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها شخصين في دوار "تكاض"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، لضلوعهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مختلف أنواع الممنوعات.

وأسفرت عملية مداهمة منزل المشتبه فيه الرئيسي عن حجز نحو 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وكمية مهمة من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، فضلا عن أسلحة بيضاء ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

ويجري البحث من أجل توقيف شخص ثالث، يُعد من شركاء الموقوفيْن، اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وهما من ذوي السوابق القضائية.

يُشار إلى أن مختلف مناطق الجماعة الترابية سيدي بيبي، لاسيما تلك المتواجدة غرب الجماعة والشريط الساحلي، تشهد ظاهرة تفشي ترويج مختلف أنواع المخدرات، وهو ما دفع هيئات جمعوية إلى المطالبة بالتدخل الأمني للتصدي لها.