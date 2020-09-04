24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- التقدم والاشتراكية يدعو إلى شفافية صفقات "كورونا"
- جدل شهادة المغادرة
- الأسرة المغربية مُدانة أم مغلوبة؟
- مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين (5.00)
إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)
الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)
- البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة - (138)
- إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء - (113)
- الحكومة تحدث لجنة دائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية - (80)
- موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب - (80)
- أيادي المشعوذين تُمْعِنُ في تعذيب القطط .. هلاك وإنقاذ بأعجوبة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك "بوفكران" يطيح بزعيم عصابة لسرقة السيارات
أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لبوفكران، الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بمكناس، شخصا في عقده الرابع موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، يشتبه في تزعمه عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بعدد من المدن المغربية، من بينها مكناس والرباط والقنيطرة والخميسات وتيفلت.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المعني بالأمر ليلة الاثنين في حالة تلبس بسرقة سيارة خفيفة كانت مركونة قرب منزل مالكها بمنطقة بوفكران باستعمال مفاتيح مزورة، وذلك رفقة شريك له تمكن من الفرار عبر الحقول المجاورة، مستغلا جنح الظلام.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه العملية أسفرت عن حجز سيارة خفيفة كان يستعملها المشتبه فيهما في تنقلاتهما، مشيرة إلى أن عملية تفتيشها مكنت من حجز مجموعة من المفاتيح المزورة ومعدات فولاذية يشتبه في تسخيرها في عمليات سرقة السيارات المستهدفة، فضلا عن أسلحة بيضاء وهواتف محمولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد البحث مع الشخص الموقوف، الذي جرى تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمرة واحدة، تبين أن شبكته الإجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات باستعمال مفاتيح مزورة أو تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وذلك قبل إعادة بيع السيارات المسروقة بعد تفكيكها على شكل قطع غيار ومتلاشيات.
وأضافت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي الشركاء المفترضين للمعني بالأمر في أنشطته الإجرامية.