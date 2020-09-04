درك "بوفكران" يطيح بزعيم عصابة لسرقة السيارات

رشيد الكويرتي من فاس

أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لبوفكران، الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بمكناس، شخصا في عقده الرابع موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، يشتبه في تزعمه عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بعدد من المدن المغربية، من بينها مكناس والرباط والقنيطرة والخميسات وتيفلت.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المعني بالأمر ليلة الاثنين في حالة تلبس بسرقة سيارة خفيفة كانت مركونة قرب منزل مالكها بمنطقة بوفكران باستعمال مفاتيح مزورة، وذلك رفقة شريك له تمكن من الفرار عبر الحقول المجاورة، مستغلا جنح الظلام.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه العملية أسفرت عن حجز سيارة خفيفة كان يستعملها المشتبه فيهما في تنقلاتهما، مشيرة إلى أن عملية تفتيشها مكنت من حجز مجموعة من المفاتيح المزورة ومعدات فولاذية يشتبه في تسخيرها في عمليات سرقة السيارات المستهدفة، فضلا عن أسلحة بيضاء وهواتف محمولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد البحث مع الشخص الموقوف، الذي جرى تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمرة واحدة، تبين أن شبكته الإجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات باستعمال مفاتيح مزورة أو تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وذلك قبل إعادة بيع السيارات المسروقة بعد تفكيكها على شكل قطع غيار ومتلاشيات.

وأضافت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي الشركاء المفترضين للمعني بالأمر في أنشطته الإجرامية.