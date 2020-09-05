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كُتّاب وآراء
درك ولد زيدوح يفكك عصابة متخصصة في السرقة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، التابع للقيادة الجهوية بني ملال خنيفرة، مساء الخميس، خمسة أشخاص بشبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل.
وذكرت مصادر هسبريس أنه بناء على شكايات عدد من المواطنين، الذين تعرضت منازلهم للسرقة، فتحت مصالح الدرك الملكي بدار ولد زيدوح تحقيقا في الموضوع أدى إلى توقيف مشتبه فيه يقطن بدوار لحلاف التابع إداريا إلى جماعة دار ولد زيدوح بالفقيه بن صالح.
وأضافت المصادر ذاتها أن تعميق البحث مع الشخص الموقوف انتهى بالكشف عن هوية باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم خمسة أشخاص، من ضمنهم اثنان من ذوي السوابق العدلية.
وتمكنت العناصر الدركية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من حجز المسروقات التي كانت مخبأة بمنزل يتواجد بتراب الجماعة، ومنها أجهزة تلفاز وأغطية وملابس وساعات وحلي، جرى إرجاع البعض منها إلى أصحابها.
وقد تمّ وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.