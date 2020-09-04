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كُتّاب وآراء
"الأطلسي" يلفظ جثة شاب بشاطئ سيدي بولفضايل
لفظت مياه المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ بولفضايل بإقليم تزنيت، الجمعة، جثة شاب ثلاثيني يتحدر من منطقة الكرايمة بجماعة أربعاء الساحل.
وأورد مصدر هسبريس أن الهالك الذي كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، كان قد موضوع بحث من طرف عائلته بعد اختفائه عن الأنظار خلال اليومين الأخيرين.
وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة للإشراف على عملية انتشال الجثة وتوجيهها نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول، في انتظار عرضها على التشريح الطبي بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير قصد تحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.