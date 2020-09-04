ثغر مليلية يسجّل ثالث وفاة بفيروس "كوفيد-19"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت مديرية الصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، صباح الجمعة، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجدّ، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 3 حالات منذ بداية انتشار الوباء في الثغر السليب.

وفي السّياق ذاته، كشفت نتائج 159 اختبارا عن رصد 19 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في ظرف 24 ساعة الأخيرة، لتصبح حصيلة الإصابات 412 حالة.

ويتلقّى العلاجَ حاليا ما مجموعه 239 حالة، منها 7 حالات ترقد في مستشفى "كوماركال"، وحالتان أدخلتا إلى وحدة العناية المركّزة.