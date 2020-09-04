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كُتّاب وآراء
شرطة البيضاء تتصدى لترويج أقراص طبية مخدرة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيهما، البالغين من العمر 22 و34 سنة، جرى توقيفهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالطريق السيار بمدخل مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة التي كانا على متنها عن حجز 4260 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.