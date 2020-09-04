القوات المساعدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر القوّات المساعدة التّابعة لمجموعة "38"، المكلّفة بحراسة السّاحل المتوسّطي، من إحباطِ عملية تهريب كمية كبيرة من مخدّر "الحشيش"، على مستوى واد "أمقران" بجماعة تيزاغين التّابعة لإقليم الدريوش.

وأسفرت هذه العملية، التي تمّت في حدود السّاعة الثّالثة صباحاً من يومه الجمعة، عن حجز 134 رزمة من مخدّر "الحشيش" و19 قربة (بيدو) من البنزين المعدّ لعملية التّهريب الدّولي؛ فيما تمكّن المهرّبون من الفرار إلى وجهة غير معروفة.

وتمّ إخبار مصالح الضّابطة القضائية التّابعة للدّرك الملكي لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل غير القانوني وتحديد هويّة المهرّبين.