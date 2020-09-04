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الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

القوات المساعدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

القوات المساعدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:20

تمكّنت عناصر القوّات المساعدة التّابعة لمجموعة "38"، المكلّفة بحراسة السّاحل المتوسّطي، من إحباطِ عملية تهريب كمية كبيرة من مخدّر "الحشيش"، على مستوى واد "أمقران" بجماعة تيزاغين التّابعة لإقليم الدريوش.

وأسفرت هذه العملية، التي تمّت في حدود السّاعة الثّالثة صباحاً من يومه الجمعة، عن حجز 134 رزمة من مخدّر "الحشيش" و19 قربة (بيدو) من البنزين المعدّ لعملية التّهريب الدّولي؛ فيما تمكّن المهرّبون من الفرار إلى وجهة غير معروفة.

وتمّ إخبار مصالح الضّابطة القضائية التّابعة للدّرك الملكي لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل غير القانوني وتحديد هويّة المهرّبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - isla الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:29
جهاز القوات المساعدة جهاز قوي ومحكم عناصره يعملون بكل صدق ووطنية نلمس هدا من خلال الاحتكاك بهم وفقهم في سواحل الشمالية يعملون في ضروف اكتر من صعبة ....
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5
2 - medmod الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:30
براف لمخازنية وزيدهم فالخلصة مساكن حتى هما . او دبا راه جل رجال القوات المساعة عندهوم مستوى دراسي مزيان او بدلوا ليهم الاسم من القوات المساعدة الى ( القوات الفاعلة )
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6
3 - ناضوري الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:34
كلومبيا تساعد شبابها لتهريب الكوكايين نحو دول العالم و المغرب يحرم ابناء الريف من مصدر رزقهم الوحيد ... ونحن نعلم جيدا ان المخدرات التي يتم حجزها تكون لاشخاص غير معروفين وليس لهم نفوذ كبير ... اما لي عندو لكتاف صحاح راه والله مكتشد ليه السلعة وانا ولد الناضور وعارف كولشي التضييق على ابناء الشعب لي بغاو يخرجو من الفقر و الحرمان ... اما لي لباس عليه راه كيخرج لحشيش وكيدخل الغبرة
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3
4 - الدريوش عتيقة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:36
أحسنتم وبارك الله فيكم أيها الأبطال الساهرون على أمن الوطن اجيوا المكناس خصوصاً حي أكدال و القصبة وكر لتجارة الخمر والمخدرات الصلبة والحشيش واش هاد الناس عندهم الطورزاسيو.....
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1
5 - marjane الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:46
تبركله على الناس ديال الگومي او الكومري
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-2
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