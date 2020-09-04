شرطة القصر الكبير توقف متورطا في جريمة قتل

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية القصر الكبير من توقيف المسمى "ت.ن"، المبحوث عنه من طرف أمن العرائش للاشتباه في تورطه في السرقة والضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفق مصدر أمني فالموقوف مشتبه في مساهمته، رفقة ثلاثة آخرين، تم توقيفهم في وقت سابق، في جريمة قتل وقعت قبل أسبوع؛ راح ضحيتها شاب من مدينة العرائش.

وتم وضع المعني بالأمر، البالغ من العمر 35 سنة، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تسليمه لشرطة مدينة العرائش للبحث معه وتقديمه إلى العدالة.