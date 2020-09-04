24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/09/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- التقدم والاشتراكية يدعو إلى شفافية صفقات "كورونا"
- تحقيق قضائي في انتحار فتاة شنقا نواحي اشتوكة
- إغفال ذكر موت "بادوج" يجر انتقادات على العثماني
- "كورونا" يوقف العمل في أكبر منجم للفضة بتنغير
الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)
مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)
- الإلحاد يتسلل إلى شباب مغاربة .. إحباط جماعي وشعور بالضياع - (284)
- تحوّل المغرب إلى "قوّة عسكرية في "المتوسّط" يثير توجّساً إسبانيا - (107)
- هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج - (88)
- المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (81)
- رصيف الصحافة: مصابون بـ"كورونا" يُضربون عن الطعام في تازة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الغموض يلف العثور على جثة سيدة في بيوكرى
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:58
داهمت مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني، الجمعة، في مدينة بيوكرى، منزلا بحي التوامة، وذلك بعد انبعاث روائح كريهة منه، رُجح أنها نابعة من جثة سيدة تقطنه.
وجاء تدخل مصالح الأمن والوقائية المدنية والسلطات المحلية على إثر تواري السيدة الأربعينية التي تقطن بالمنزل المذكور عن الأنظار منذ حوالي ثلاثة أيام، وانبعاث روائح كريهة.
ونقلت جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.