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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف العثور على جثة سيدة في بيوكرى

الغموض يلف العثور على جثة سيدة في بيوكرى

الغموض يلف العثور على جثة سيدة في بيوكرى
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:58

داهمت مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني، الجمعة، في مدينة بيوكرى، منزلا بحي التوامة، وذلك بعد انبعاث روائح كريهة منه، رُجح أنها نابعة من جثة سيدة تقطنه.

وجاء تدخل مصالح الأمن والوقائية المدنية والسلطات المحلية على إثر تواري السيدة الأربعينية التي تقطن بالمنزل المذكور عن الأنظار منذ حوالي ثلاثة أيام، وانبعاث روائح كريهة.

ونقلت جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

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