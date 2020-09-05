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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف متورطين في اعتداء نواحي اشتوكة

الدرك يوقف متورطين في اعتداء نواحي اشتوكة

الدرك يوقف متورطين في اعتداء نواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 05 شتنبر 2020 - 02:22

أوقفت دورية أمنية متكونة من مصالح الدرك الملكي بكل من المركزيْن الترابيّْن لآيت اعميرة وبيوكرى، الجمعة، شخصين من الرعاة الرحل، وذلك لضلوعهما في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي على سيدتيْن.

وتحرّكت المصالح الدركية على إثر اعتداء رعاة رحل على سيدة خمسينية في دوار "تدوارت" بجماعة الصفاء، وأخرى في منطقة "تيدازين" في الجماعة الترابية آيت اعميرة، بعد احتجاجهما ضد هجوم قطعان الإبل المملوكة للرحل على المستغلات الزراعية ومصادر المياه في المدشريْن.

يُشار إلى أن عددا من الهيئات الجمعوية والحقوقية والسياسية سبق لها أن استنكرت "استباحة المحاصيل الزراعية ومصادر المياه من طرف الرحل، إلى جانب الاعتداءات الجسدية على الساكنة"، وطالبت السلطات بـ"حماية ساكنة سوس من الهجومات المتوالية للرحل ومواشيهم".

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