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الرئيسية | حوادث | حملة توقف مئات الدراجات النارية بضواحي الحوز

حملة توقف مئات الدراجات النارية بضواحي الحوز

حملة توقف مئات الدراجات النارية بضواحي الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 05 شتنبر 2020 - 03:50

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز، إلى حدود الجمعة، من توقيف ما يفوق 600 دراجة نارية من مختلف الأنواع، لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية والتأمين وغيرها مما يثبت ملكية الدارجة، أو بسبب عدم ارتداء الخوذة الوقائية.

وحررت عناصر الدرك الملكي محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات التي تم ايداعها بالمحجز البلدي للمجال الترابي الذي ضبطت فيه، من أجل وضع حد للاستعمال غير القانوني لها.

ويعرف إقليم الحوز تجولا مفرطا لهذه الدراجات التي يستعملها سكان المنطقة في التنقل بين جماعاتها ونحو مدينة مراكش لقضاء أغراضهم، فيما تستعملها ثلة أخرى في مآرب غير قانونية، كما يتسبب بعضها في حوادث سير مميتة.

وتأتي هذه الحملة التي شملت مجموعة من المناطق بإقليم الحوز، ضمن خطة الأولويات لهذا المركز القضائي، الذي يشرف على تدبير الأمن بإقليم شاسع بجبال الأطلس الكبير، ومحاربة مظاهر الفوضى على الطرقات، وفرض قواعد السلامة الطرقية، ووضع حد لاستعمالها في أغراض مخالفة للقانون.

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