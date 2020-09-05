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الدرك الملكي يحبط عملية للهجرة السرية في سلوان

الدرك الملكي يحبط عملية للهجرة السرية في سلوان
هسبريس من النّاظور
السبت 05 شتنبر 2020 - 19:23

تمكّنت عناصر الدّرك الملكي بسلوان، بتنسيق مع قائد مقاطعة بوعرك، من إحباط عمليةٍ للهجرة السّرية تزعّمتها عصابة إجرامية بالجماعة ذاتها التّابعة للنفوذ الترابي لإقليم النّاظور.

العملية التي تأتي في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة في الجماعة مكّنت من توقيف شخصين وحجز سيّارتين ودرّاجة مائية وكمية مهمّة من البنزين في منزل أحد الموقوفيْن.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النّظرية في انتظار مواجهتهما بالمنسوب إليهما؛ فيما مازال البحث جاريا لتوقيف بقيّة أفراد العصابة المتورّطين في العملية.

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